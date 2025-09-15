140 сортов – семья белорусов на дачном участке в Минской области выращивает кувшинки

Анастасия Макеева, корреспондент:

Это не уголок Таиланда, а волшебный пруд в Воложинском районе. Сегодня мы познакомимся с семьей Соколовских, которая выращивает кувшинки прямо как на полотнах Моне. Симфония нимфей – от такой красоты глаз не оторвать. Семь лет назад семья минчан подумать не могла, что на дачном участке у них появится сказочный пруд и будет цвести около 140 сортов кувшинок. Но, как известно, случайности не случайны.

Дмитрий Соколовский, коллекционер кувшинок:

В детстве я все время на рыбалке был, на озерах. В стариках всегда росли кубышки желтые и кувшинки. Это детства идет – притяжение к воде и кувшинкам. Я аквариумами занимаюсь. Клиентка одна говорит: Дима, может, у тебя там кувшинки на даче есть? Как же, они там целое лето цветут. Это единственное, что меня подвигло.

Татьяна Соколовская, коллекционер кувшинок:

Я по профессии банковская работница. Поддержала мужа. Начали снимать видео, фотографировать. Instagram свой завели. Рай для романтиков и эстетов. Разные цвета, оттенки, формы, лепестки – каждая кувшинка индивидуальна и дарит свое настроение. В коллекции Соколовских есть эксклюзивы из Америки, Франции, Таиланда, России – почти со всего мира. Ведь нимфеи – звезды ландшафтного дизайна. Благодаря нашим героям дачные участки белорусов становятся краше. Татьяна Соколовская:

Мы делимся в соцсетях, как правильно ухаживать за водными растениями, как посадить, пересадить, удобрить. Присылают фотографии, видео, как зацветает первый цветочек. Люди так радуются, и нам это приятно.