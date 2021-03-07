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Матеуш Пискорски о маршах памяти «проклятых солдат»: не думаю, что этот праздник особо популярен среди обычных граждан Польши

07 марта 2021 16:58
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Новости Беларуси. Пока мы говорим о единстве в обществе и обсуждаем дату этого самого единства, звучат мнения о 17 сентября – это день, когда воссоединились западная и восточная части Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот в эти самые дни у нас происходит одно, на первый взгляд, неприметное мероприятие. Но если посмотреть внимательнее, то все становится очень интересно.

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Матеуш Пискорски о маршах памяти «проклятых солдат»: не думаю, что этот праздник особо популярен среди обычных граждан Польши-1

За совершенные преступления в 1949 году Бурому был вынесен и приведен в исполнение смертный приговор. О преступнике вновь вспомнили спустя полвека.

Матеуш Пискорски о маршах памяти «проклятых солдат»: не думаю, что этот праздник особо популярен среди обычных граждан Польши-4

В 1990-е после «ревизии» новейшей истории Польши все участники антикоммунистического подполья были записаны в национальные герои.

На этих архивных кадрах участники марша в день памяти «проклятых солдат» скандируют: «Бурый – наш герой!» Шествие охраняет полиция.

Матеуш Пискорски о маршах памяти «проклятых солдат»: не думаю, что этот праздник особо популярен среди обычных граждан Польши-7

Матеуш Пискорски о маршах памяти «проклятых солдат»: не думаю, что этот праздник особо популярен среди обычных граждан Польши-9

А мэрия города Гайновка, которую националисты облюбовали для проведения своих маршей, не может добиться запрета на их проведение даже в судебном порядке.

Матеуш Пискорски о маршах памяти «проклятых солдат»: не думаю, что этот праздник особо популярен среди обычных граждан Польши-12

Матеуш Пискорски, политолог (Польша):
Я не думаю, что этот праздник пользуется особенной популярностью среди обычных граждан Польши. Но тем не менее то, что националисты 1 марта каждый год организуют свои мероприятия, это связано прежде всего с тем, что на самом высоком государственном уровне включен зеленый свет. Как минимум две из основных политических партий Польши «Право и справедливость» и «Гражданская платформа» – можем сказать, что поддерживают эту националистическую риторику и искажение истории Польши.

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Противостоять националистам пытается польская общественность. Ежегодно акции памяти в честь «проклятых солдат» в Гайновке осуждает и официальный Минск.

# Великая Отечественная война # общество # Матеуш Пискорски # Александр Добриян # Ромуальд Райс # Фотофакт

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