Матеуш Пискорски о маршах памяти «проклятых солдат»: не думаю, что этот праздник особо популярен среди обычных граждан Польши

Новости Беларуси. Пока мы говорим о единстве в обществе и обсуждаем дату этого самого единства, звучат мнения о 17 сентября – это день, когда воссоединились западная и восточная части Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот в эти самые дни у нас происходит одно, на первый взгляд, неприметное мероприятие. Но если посмотреть внимательнее, то все становится очень интересно.

За совершенные преступления в 1949 году Бурому был вынесен и приведен в исполнение смертный приговор. О преступнике вновь вспомнили спустя полвека.

На этих архивных кадрах участники марша в день памяти «проклятых солдат» скандируют: «Бурый – наш герой!» Шествие охраняет полиция.

В 1990-е после «ревизии» новейшей истории Польши все участники антикоммунистического подполья были записаны в национальные герои.

А мэрия города Гайновка, которую националисты облюбовали для проведения своих маршей, не может добиться запрета на их проведение даже в судебном порядке.

Матеуш Пискорски, политолог (Польша):

Я не думаю, что этот праздник пользуется особенной популярностью среди обычных граждан Польши. Но тем не менее то, что националисты 1 марта каждый год организуют свои мероприятия, это связано прежде всего с тем, что на самом высоком государственном уровне включен зеленый свет. Как минимум две из основных политических партий Польши – «Право и справедливость» и «Гражданская платформа» – можем сказать, что поддерживают эту националистическую риторику и искажение истории Польши.

«Это опасная тенденция». Андрей Савиных высказался о праворадикальной акции в польской Гайновке

Противостоять националистам пытается польская общественность. Ежегодно акции памяти в честь «проклятых солдат» в Гайновке осуждает и официальный Минск.