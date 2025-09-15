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МТС ко Дню города подарил белорусам тысячу почтовых открыток с редкими архивными снимками

15 сентября 2025 14:20
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МТС ко Дню города подарил белорусам тысячу почтовых открыток с редкими архивными снимками-0

Ко Дню города Минска МТС подготовил клиентам особый подарок. Компания раздала в флагманских салонах связи столицы и областных центров около тысячи почтовых открыток с фотографиями известного белорусского фотографа Вадима Качана от 1980-х и до наших дней. Архивные снимки вошли в уникальный фотоальбом «Связь эпох: Беларусь в кадре истории», выпущенный накануне при поддержке мобильного оператора.

МТС ко Дню города подарил белорусам тысячу почтовых открыток с редкими архивными снимками-2

Подарки получили посетители салонов связи, которые приходили в минувшие выходные за консультацией, приобретали гаджеты или просто заглядывали в гости. На открытках представлены снимки, в которых органично переплетаются история, культура и технологии.

«Мы хотим, чтобы эти фотографии стали не только красивым сувениром, но и поводом вспомнить, как менялась наша страна. Посетители наших салонов смогут отправить этот символический подарок по почте тому, кто особенно важен, чтобы поделиться теплом, воспоминаниями и частичкой истории», – рассказывает глава PR-группы компании МТС Мария Канасевич.

МТС ко Дню города подарил белорусам тысячу почтовых открыток с редкими архивными снимками-4

Раздача открыток стала продолжением культурного проекта МТС, в рамках которого компания поддержала выпуск фотоальбома Вадима Качана «Связь эпох: Беларусь в кадре истории». Издание представляет собой визуальное путешествие сквозь время, где прошлое и настоящее встречаются в одном кадре: от телефонных будок и разговоров у подъездов до современной урбанистической эстетики. Многие снимки опубликованы впервые и позволяют с новой стороны взглянуть на знакомые места и увидеть, как менялись города и люди.

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