МТС ко Дню города подарил белорусам тысячу почтовых открыток с редкими архивными снимками

Ко Дню города Минска МТС подготовил клиентам особый подарок. Компания раздала в флагманских салонах связи столицы и областных центров около тысячи почтовых открыток с фотографиями известного белорусского фотографа Вадима Качана от 1980-х и до наших дней. Архивные снимки вошли в уникальный фотоальбом «Связь эпох: Беларусь в кадре истории», выпущенный накануне при поддержке мобильного оператора.

Подарки получили посетители салонов связи, которые приходили в минувшие выходные за консультацией, приобретали гаджеты или просто заглядывали в гости. На открытках представлены снимки, в которых органично переплетаются история, культура и технологии.

«Мы хотим, чтобы эти фотографии стали не только красивым сувениром, но и поводом вспомнить, как менялась наша страна. Посетители наших салонов смогут отправить этот символический подарок по почте тому, кто особенно важен, чтобы поделиться теплом, воспоминаниями и частичкой истории», – рассказывает глава PR-группы компании МТС Мария Канасевич.