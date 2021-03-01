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«Это опасная тенденция». Андрей Савиных высказался о праворадикальной акции в польской Гайновке

01 марта 2021 13:39
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Новости Беларуси. В Палате представителей прокомментировали проведение в Польше мероприятий памяти «проклятых солдат», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это опасная тенденция». Андрей Савиных высказался о праворадикальной акции в польской Гайновке-1

Так, председатель Постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных отметил, что действия польских властей направлены на искажение истории Второй мировой войны и исторической памяти об этих событиях.

«Это опасная тенденция». Андрей Савиных высказался о праворадикальной акции в польской Гайновке-4

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Подобные действия польских властей, с одной стороны, огорчают, а с другой стороны, вызывают растущую озабоченность. Надо сказать, что различные движения неонацистского толка набирают популярность. В свободную продажу поступает книга Гитлера «Mein Kampf». При этом проводится весьма странная информационная политика. С одной стороны, объявляется праздник «проклятых солдат», день памяти, а с другой стороны, пытаются замолчать реальные события Второй мировой войны, подвиг советских солдат, которые свернули шею этой «коричневой чуме».  

Уничтожаются, демонтируются памятники советским солдатам. Кстати сказать, и польской национальности. Это опасная тенденция, которая, на мой взгляд, должна быть остановлена.

«Это опасная тенденция». Андрей Савиных высказался о праворадикальной акции в польской Гайновке-7

По мнению парламентария, польская сторона пытается лживо возложить вину за начало Второй мировой войны на Советский Союз, одновременно уничтожая памятники и саму память о советских солдатах, которые ценой собственных жизней освободили Польшу и уничтожили «коричневую угрозу», нависшую над всем миром.  

В этих условиях инициатива, выдвинутая на VI Всебелорусском народном собрании, об учреждении Дня народного единства приобретает для белорусов особую актуальность.  

# Великая Отечественная война # общество # Андрей Савиных # Фотофакт

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