«Это опасная тенденция». Андрей Савиных высказался о праворадикальной акции в польской Гайновке

Так, председатель Постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных отметил, что действия польских властей направлены на искажение истории Второй мировой войны и исторической памяти об этих событиях.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Подобные действия польских властей, с одной стороны, огорчают, а с другой стороны, вызывают растущую озабоченность. Надо сказать, что различные движения неонацистского толка набирают популярность. В свободную продажу поступает книга Гитлера «Mein Kampf». При этом проводится весьма странная информационная политика. С одной стороны, объявляется праздник «проклятых солдат», день памяти, а с другой стороны, пытаются замолчать реальные события Второй мировой войны, подвиг советских солдат, которые свернули шею этой «коричневой чуме».

Уничтожаются, демонтируются памятники советским солдатам. Кстати сказать, и польской национальности. Это опасная тенденция, которая, на мой взгляд, должна быть остановлена.