«Это опасная тенденция». Андрей Савиных высказался о праворадикальной акции в польской Гайновке

Новости Беларуси. В Палате представителей прокомментировали проведение в Польше мероприятий памяти «проклятых солдат», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Палате представителей прокомментировали проведение в Польше мероприятий памяти «проклятых солдат», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, председатель Постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных отметил, что действия польских властей направлены на искажение истории Второй мировой войны и исторической памяти об этих событиях.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Подобные действия польских властей, с одной стороны, огорчают, а с другой стороны, вызывают растущую озабоченность. Надо сказать, что различные движения неонацистского толка набирают популярность. В свободную продажу поступает книга Гитлера «Mein Kampf». При этом проводится весьма странная информационная политика. С одной стороны, объявляется праздник «проклятых солдат», день памяти, а с другой стороны, пытаются замолчать реальные события Второй мировой войны, подвиг советских солдат, которые свернули шею этой «коричневой чуме».
Уничтожаются, демонтируются памятники советским солдатам. Кстати сказать, и польской национальности. Это опасная тенденция, которая, на мой взгляд, должна быть остановлена.
По мнению парламентария, польская сторона пытается лживо возложить вину за начало Второй мировой войны на Советский Союз, одновременно уничтожая памятники и саму память о советских солдатах, которые ценой собственных жизней освободили Польшу и уничтожили «коричневую угрозу», нависшую над всем миром.
В этих условиях инициатива, выдвинутая на VI Всебелорусском народном собрании, об учреждении Дня народного единства приобретает для белорусов особую актуальность.