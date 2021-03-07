Елена Богдан ответила на слухи о статистике по коронавирусу: «Мы должны понимать, для чего нужны цифры!»

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин, рассказала, как в Беларуси подсчитывается статистика по коронавирусу и как с ней работает Министерство здравоохранения. Вадим Щеглов, ведущий:

Помните, многие интернет-ресурсы ставили под сомнение статистику по коронавирусу: «Минздрав скрывает цифры, ситуация другая». Призывали ввести такие ограничительные меры, как на Западе. Мне кажется, эти интернет-ресурсы надо первыми посадить на изоляцию, чтобы они меньше выступали.

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин:

Смотрите, даже Евросоюз, Всемирная организация здравоохранения заявила, что карантин не снижает заболеваемость, фактически не влияет на развитие эпидемиологического процесса. Но потребовался достаточно большой промежуток времени. Вадим Щеглов:

Может, только немного его приостанавливает, чтобы нагрузка на учреждения здравоохранения уменьшилась. Елена Богдан:

На систему здравоохранения, понимаете. Все начинали вводить карантин тогда, когда их система здравоохранения перестала справляться с потоком пациентов, который к ним поступал.

Вадим Щеглов:

Мне кажется, это кощунство, когда мы ставим врача, который должен спасать, перед выбором, кого спасать: того, кто постарше или моложе, кто в тяжелом состоянии или критическом. Этого не было в Беларуси?

Елена Богдан:

Не было в Беларуси. Это самое тяжелое, что можно придумать для работы врача. Ведь мы мониторим каждый день. Фактически до сегодня у нас проводится мониторинг занятости коечного фонда, обеспеченности аппаратами искусственной вентиляции легких, кислородными точками. Даже сегодня утром по докладу мы уже видим, где какая ситуация. И так было весь этот год. Если мы понимали, что где-то начинает повышаться нагрузка на учреждение (становится предельной), то оперативно вводилось в работу другое учреждение. Почему и понадобилось вводить, например, кожно-венерологический диспансер в Минске, почему где-то онкологические диспансеры вводились в эту работу, хотя это непрофильная специальность. Где-то целые больницы мы подключали к работе с коронавирусной инфекцией. Потому что мы реально понимали, что еще день-два – и имеющегося коечного фонда может быть недостаточно. Почему и была выстроена система вот этого этапного лечения, то есть в стационарах оставались те, кто нуждается в кислороде, кто нуждается в усиленном наблюдении, в специальном лечении. А те пациенты, которые уже прошли этот критический этап, переводились на долечивание в другие учреждения. Например, Аксаковщина. Наш реабилитационный центр. Туда уходили пациенты на долечивание и реабилитацию. Вернемся к статистике. Мы должны понимать, для чего нужны цифры. Мы, как обыватели, воспринимаем цифры так: «Ах, какое количество заболевших». Как организаторы здравоохранения, мы реально понимаем, для чего нам нужны цифры. Первая цифра – самая главная.

Вадим Щеглов:

Они нужны были обществу. Общество было накручено информационно. Елена Богдан:

Я хочу объяснить. Говорят: «Минздрав прячет». Когда Минздрав прячет цифры, Минздрав не может работать себе в ущерб. Как мы можем говорить, что нет заболеваемости и при этом просить деньги для выплаты медицинским работникам? Вадим Щеглов:

Платить за то, чего нет?