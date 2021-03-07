Елена Богдан ответила на слухи о статистике по коронавирусу: «Мы должны понимать, для чего нужны цифры!»
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин, рассказала, как в Беларуси подсчитывается статистика по коронавирусу и как с ней работает Министерство здравоохранения.
Вадим Щеглов, ведущий:
Помните, многие интернет-ресурсы ставили под сомнение статистику по коронавирусу: «Минздрав скрывает цифры, ситуация другая». Призывали ввести такие ограничительные меры, как на Западе. Мне кажется, эти интернет-ресурсы надо первыми посадить на изоляцию, чтобы они меньше выступали.
Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин:
Смотрите, даже Евросоюз, Всемирная организация здравоохранения заявила, что карантин не снижает заболеваемость, фактически не влияет на развитие эпидемиологического процесса. Но потребовался достаточно большой промежуток времени.
Вадим Щеглов:
Может, только немного его приостанавливает, чтобы нагрузка на учреждения здравоохранения уменьшилась.
Елена Богдан:
На систему здравоохранения, понимаете. Все начинали вводить карантин тогда, когда их система здравоохранения перестала справляться с потоком пациентов, который к ним поступал.
Вадим Щеглов:
Мне кажется, это кощунство, когда мы ставим врача, который должен спасать, перед выбором, кого спасать: того, кто постарше или моложе, кто в тяжелом состоянии или критическом. Этого не было в Беларуси?
Елена Богдан:
Не было в Беларуси. Это самое тяжелое, что можно придумать для работы врача. Ведь мы мониторим каждый день. Фактически до сегодня у нас проводится мониторинг занятости коечного фонда, обеспеченности аппаратами искусственной вентиляции легких, кислородными точками. Даже сегодня утром по докладу мы уже видим, где какая ситуация. И так было весь этот год. Если мы понимали, что где-то начинает повышаться нагрузка на учреждение (становится предельной), то оперативно вводилось в работу другое учреждение. Почему и понадобилось вводить, например, кожно-венерологический диспансер в Минске, почему где-то онкологические диспансеры вводились в эту работу, хотя это непрофильная специальность. Где-то целые больницы мы подключали к работе с коронавирусной инфекцией. Потому что мы реально понимали, что еще день-два – и имеющегося коечного фонда может быть недостаточно. Почему и была выстроена система вот этого этапного лечения, то есть в стационарах оставались те, кто нуждается в кислороде, кто нуждается в усиленном наблюдении, в специальном лечении. А те пациенты, которые уже прошли этот критический этап, переводились на долечивание в другие учреждения. Например, Аксаковщина. Наш реабилитационный центр. Туда уходили пациенты на долечивание и реабилитацию. Вернемся к статистике. Мы должны понимать, для чего нужны цифры. Мы, как обыватели, воспринимаем цифры так: «Ах, какое количество заболевших». Как организаторы здравоохранения, мы реально понимаем, для чего нам нужны цифры. Первая цифра – самая главная.
Вадим Щеглов:
Они нужны были обществу. Общество было накручено информационно.
Елена Богдан:
Я хочу объяснить. Говорят: «Минздрав прячет». Когда Минздрав прячет цифры, Минздрав не может работать себе в ущерб. Как мы можем говорить, что нет заболеваемости и при этом просить деньги для выплаты медицинским работникам?
Вадим Щеглов:
Платить за то, чего нет?
Елена Богдан:
За то, чего нет? Это первый и самый главный аргумент. Оснащать их средствами индивидуальной защиты? Опять же просить бюджетных денег. Открывать дополнительные лаборатории и оснащать эти лаборатории дополнительными тест-системами для того, чего нет? Цифра сама по себе – это всего лишь цифра, но она тянет за собой огромный финансовый государственный ресурс. Плюс, мы должны показывать нашу заболеваемость, потому что мы живем в соседстве с другими странами. Республика Беларусь не закрывалась, через нас шли транспортные потоки, поэтому мы тоже должны были показать, что мы сегодня проводим достаточно большое количество тестов, мы выявляем, мониторим ситуацию, чтобы в мировом пространстве через нас шли те же транспортные потоки, с нами было сотрудничество и Всемирной организации здравоохранения. Мы были второй страной в мире, которая пригласила к себе миссию ВОЗ. Они сами выбирали учреждение, куда пойдут. Мы получили их рекомендации. С какими-то рекомендациями мы согласились, с рекомендацией локдауна, карантина, введением более жестких ограничительных мер мы не согласились. Мы видим сегодня, что мы оказались правы.
Что выявил коронавирус в белорусской системе здравоохранения? Рассказывает Елена Богдан – подробнее здесь.