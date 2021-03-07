«В этом году была увековечена память жертв "проклятых солдат". Националистического события, к счастью, не было»

Новости Беларуси. Пока мы говорим о единстве в обществе и обсуждаем дату этого самого единства, звучат мнения о 17 сентября – это день, когда воссоединились западная и восточная части Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Это опасная тенденция». Андрей Савиных высказался о праворадикальной акции в польской Гайновке

Евгений Поболовец, СТВ:

Вот в эти самые дни у нас происходит одно, на первый взгляд, неприметное мероприятие. Но если посмотреть внимательнее, то все становится очень интересно. В польской школе в Бресте 28 февраля дети пели песни в честь... Бурого! Да-да, вы не ослышались, того самого Ромуальда Райса, карателя и палача белорусского народа. Бурый – это кличка. В первых рядах – белорусские дети-скауты и почетный гость, польский консул Ежи Тимофеюк. И если подростки могли и не знать, в каком мероприятии их задействуют, то уж польский консул прекрасно все осознавал и показательно позировал на фото.