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«В этом году была увековечена память жертв "проклятых солдат". Националистического события, к счастью, не было»

07 марта 2021 17:35
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Новости Беларуси. Пока мы говорим о единстве в обществе и обсуждаем дату этого самого единства, звучат мнения о 17 сентября – это день, когда воссоединились западная и восточная части Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Это опасная тенденция». Андрей Савиных высказался о праворадикальной акции в польской Гайновке

Евгений Поболовец, СТВ: 
Вот в эти самые дни у нас происходит одно, на первый взгляд, неприметное мероприятие. Но если посмотреть внимательнее, то все становится очень интересно. В польской школе в Бресте 28 февраля дети пели песни в честь... Бурого! Да-да, вы не ослышались, того самого Ромуальда Райса, карателя и палача белорусского народа. Бурый – это кличка. В первых рядах – белорусские дети-скауты и почетный гость, польский консул Ежи Тимофеюк. И если подростки могли и не знать, в каком мероприятии их задействуют, то уж польский консул прекрасно все осознавал и показательно позировал на фото.

Что же это было? Александр Добриян разбирался в истории и ее инсинуациях.

«В этом году была увековечена память жертв "проклятых солдат". Националистического события, к счастью, не было»-1

Впервые за пять лет в 2021 году польским националистам не удалось провести марш в Гайновке. Вместо него прошли акции памяти жертв «проклятых солдат».

«В этом году была увековечена память жертв "проклятых солдат". Националистического события, к счастью, не было»-4

Мальгоржата Кульбажевская-Фигат, заместитель главного редактора интернет-издания STRAJK.EU (Польша):
Можно сказать, что такое противостояние длилось все последние годы. Но в этом году было немного по-другому, потому что националистическое шествие не произошло. Таким образом, в этом году была увековечена память жертв «проклятых солдат» или «отверженных солдат». Националистического события, к счастью, не было.

«В этом году была увековечена память жертв "проклятых солдат". Националистического события, к счастью, не было»-7

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# Великая Отечественная война # общество # Александр Добриян # Мальгоржата Кульбажевская-Фигат # Ромуальд Райс # Ежи Тимофеюк # Фотофакт

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