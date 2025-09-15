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Дюплантис в 14-раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

15 сентября 2025 14:48
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Дюплантис в 14-раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом-0

Арман Дюплантис из Швеции в 14-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом, преодолев высоту 6,30 метра на чемпионате мира в Токио. Это принесло ему третье золото на мировом первенстве. Об этом пишет РИА Новости.

Серебро завоевал грек Эммануил Каралис (6,00 м), бронзу – австралиец Кёртис Маршалл (5,95 м), установивший личный рекорд.

Дюплантис – олимпийский чемпион 2021 и 2024 годов, многократный победитель чемпионатов Европы и мира. В 2024 году он получил премию Laureus как лучший спортсмен года.

Фото: pixabay

# Прыжки

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