Дюплантис в 14-раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Арман Дюплантис из Швеции в 14-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом, преодолев высоту 6,30 метра на чемпионате мира в Токио. Это принесло ему третье золото на мировом первенстве. Об этом пишет РИА Новости.

Серебро завоевал грек Эммануил Каралис (6,00 м), бронзу – австралиец Кёртис Маршалл (5,95 м), установивший личный рекорд.

Дюплантис – олимпийский чемпион 2021 и 2024 годов, многократный победитель чемпионатов Европы и мира. В 2024 году он получил премию Laureus как лучший спортсмен года.

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