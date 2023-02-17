Как русские выжили при Ельцине и в чём отличие СВО от войны? Рассуждают Евгений Пустовой и Ян Осин

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. В гостях политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой, а также певец, композитор, заслуженный артист России Ян Осин.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

С 1991 года вкладывались деньги и в Украину. На Украину. На украинской территории, сейчас правильнее так сказать. И в нашу Беларусь вкладывались деньги. Смотрели, какая страна выстрелит, станет быстрее антиРоссией. Есть такой проект «Анаконда» по удушению России. Поэтому полыхает вокруг России. Еще, за что наши друзья, русские люди, россияне должны быть благодарными нашему Президенту? В 1990-е годы очень набирало популярность создание балто-черноморской унии, чтобы соединить продажную Прибалтику, разворованную Украину и несгибаемую Беларусь. Отгородить Россию, закрыть ей доступ. Были НКО, НПО. Вкладывали в это все деньги. И только наш Президент выдержал, выстоял, не предал. Как Брестская крепость. Что очень важно, после этого он сразу стал последним диктатором, плохим политиком. Я очень рад за Россию, что у вас сейчас есть Путин, и считаю настоящим божественным чудом, что вы выжили при Ельцине.

Ян Осин, певец, композитор, заслуженный артист России:

Я думаю, что проект, о котором вы сказали, – это польские дела. Евгений Пустовой:

В том числе Польши. Польша же на службе у США. Байден скоро прилетит туда. Она всегда была антиРоссией. Вообще Польша – это такое создание, которое всегда против России. Вспомните Лжедмитрия, историю Казанского образа, Минина и Пожарского. Это всегда против России. Поэтому накачивали. Я бы отметил самое интересное. «Вставай, страна огромная» – это был гимн против крематориев нацизма, насильников и грабителей. А «Вставай, Россия» – это, мне кажется, гимн еще против ЛГБТшной всякой нечисти и инфернального мира.

Ян Осин:

Я очень рад и уже комментировал это и на «Постскриптуме» у сенатора Пушкова, и на «Царьграде» у Юрия Пронько. Нас же накачивали, тоже пытались привести к этому общему знаменателю по ЛГБТ-повестке. Для меня до сих пор удивление, что в общественный совет при Минкульте сейчас входит человек, который издает книгу «Лето в пионерском лагере», где рассказывается об однополой любви мальчика и вожатого. Я не понимаю, как это так. Евгений Пустовой:

У нас она запрещена. Ян Осин:

Человека, который издал ее, включили в общественный совет при Минкульте. Как так, я не понимаю. Евгений Пустовой:

У нас тоже вопросы к своей культуре есть.