«Мы давали ему шанс». МИД Беларуси потребовал выслать офицера связи погранслужбы Польши из страны

Беларусь приняла ответные меры на одностороннее решение польского правительства закрыть очередной международный пункт пропуска «Бобровники», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 17 февраля, в Министерство иностранных дел вызвали временного поверенного в делах Польши в нашей стране, где дипломата проинформировали о введенных мерах.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:

Штат генерального консульства Польши в Гродно должен быть приведен к количественному паритету с числом сотрудников генерального консульства Беларуси в Белостоке. Белорусская сторона также не видит смысла дальнейшего пребывания на своей территории офицера связи пограничной службы Польши. Мы давали ему шанс, однако вместо налаживания мостов и содействия решению проблемных вопросов, в том числе и для польских перевозчиков, на деле его активность была направлена в противоположенную сторону. Еще раз подчеркиваю, что меры носят исключительно ответный характер. Беларусь и далее не планирует инициативно ухудшать условия жизни и ведения бизнеса ни своим, ни соседним гражданам.