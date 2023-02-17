Блокируем время для выполнения задачи. Что такое тайм-боксинг и как он работает?

Сколько раз многие обещали себе начать новую жизнь с понедельника? Начать худеть, записаться в тренажерный зал, бросить курить. Но понедельник наступает, и абсолютно ничего не меняется. О том, что такое синдром отложенной жизни, как отличить прокрастинацию от лени, как заметить эмоциональное выгорание и не довести его до депрессии, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Анастасия Вахонина, специалист по тайм-менеджменту:

Тайм-боксинг – есть методика.

Юлия Самусенко:

Какое страшное слово. Расскажите, что это такое.

Анастасия Вахонина:

Не страшно. Это когда мы блокируем определенное время для определенной задачи. Это помогает не слиться, мы настраиваемся. Нам обязательно нужно здесь найти свои приоритеты, выстроить их и найти ту самую задачу, которая продвинет нас, будущее к нашей большой цели. Потому что за нашей задачей обязательно должно что-то стоять, чтобы у нас была мотивация. После того, как мы разложили, берем эту задачу, должны ее очень хорошо сформулировать, чтобы она была измеримая, достижимая, экологичная. Мы ее определяем по времени, соответственно, планируем в свое расписание. Еще мы должны понимать, что она должна быть разделена на маленькие шаги. Это нужно нашему мозгу для того, чтобы было не страшно к ней подступиться. Уже с этим листочком, я так делаю, сажусь в определенное время, которое себе забронировала для этой задачи и работаю. Обязательно отключить уведомления, подготовить, скажем так, почву. Если у меня двое детей, мне обязательно нужно, чтобы кто-то с ними побыл. Они куда-то ушли, и я могла спокойно поработать над своей задачей. Таким образом выстраивая свои приоритеты, задачи и время на них, можно достигать результатов.

«Кто больше всего подвержен прокрастинации?» Спросили у психолога – подробнее здесь.