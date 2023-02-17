Заслуженный артист России: Беларуси очень повезло с лидером, потому что она могла легко повторить путь Украины

Ян Осин, певец, композитор, заслуженный артист России:

Я, в отличие от некоторых юмористов, которые покинули нашу страну и теперь Россию поливают грязью, они же там над ним прикалывались, копировали его акцент, я тоже это могу сделать, я умею. Но я считаю, что Беларуси очень повезло, потому что она могла очень легко повторить путь Украины, тот путь, который она сейчас претерпевает, проживает последние несколько лет. И сильный лидер в стране… Да, какие-то решения могут быть непопулярными, жесткими, но только так страна может удержаться от скатывания в развал, хаос и беспорядок. Поэтому я поддерживаю то, что все-таки Александр Григорьевич прекрасно понимает, что без России Беларуси просто не будет. И то, что рядом есть такой большой сосед, что мы формально уже в одном государстве... Союзное государство, еще Пал Палыча Бородина помню прекрасно, первые шаги в этом направлении. И это очень правильно. Я думаю, что если бы пару лет назад произошли какие-то коренные изменения, то мы бы, возможно, с вами сейчас не разговаривали, вообще у вас бы права голоса не было. У либералов свобода слова в одну сторону, есть правильная точка зрения (их) и больше никакой. Там про свободу слова нет вообще речи. А настоящие либералы говорили, кто-то сказал, что я отдам свою жизнь за то, чтобы вы могли высказывать свое мнение. Сейчас такого нет. Прошло всего лишь 70-80 лет с той поры. Понимаете, как мир изменился?

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

«Президент объяснял глубочайшие вещи». Почему западные журналисты так и не поняли Лукашенко? Обсудили Азаренок и Пустовой

«Мы все крысы, а они делают над нами эксперимент». Азарёнок прокомментировал слова Борреля про санкции и мышьяк

Была ли антирусскость изначально заложена в украинский советский проект? Ответил историк Евгений Спицын