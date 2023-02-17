Заслуженный артист России: Беларуси очень повезло с лидером, потому что она могла легко повторить путь Украины

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. В гостях политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой, а также певец, композитор, заслуженный артист России Ян Осин.
Григорий Азаренок, СТВ:
Культура неизбежно всегда связана с политикой. Сегодня [17 февраля – прим. ред.] в Москве Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко. Вы как артист, человек, который постигает и в песнях образы какие-то, как вы видите Президента Беларуси? Ваше к нему отношение.
Ян Осин, певец, композитор, заслуженный артист России:
Я, в отличие от некоторых юмористов, которые покинули нашу страну и теперь Россию поливают грязью, они же там над ним прикалывались, копировали его акцент, я тоже это могу сделать, я умею. Но я считаю, что Беларуси очень повезло, потому что она могла очень легко повторить путь Украины, тот путь, который она сейчас претерпевает, проживает последние несколько лет. И сильный лидер в стране… Да, какие-то решения могут быть непопулярными, жесткими, но только так страна может удержаться от скатывания в развал, хаос и беспорядок. Поэтому я поддерживаю то, что все-таки Александр Григорьевич прекрасно понимает, что без России Беларуси просто не будет. И то, что рядом есть такой большой сосед, что мы формально уже в одном государстве... Союзное государство, еще Пал Палыча Бородина помню прекрасно, первые шаги в этом направлении. И это очень правильно. Я думаю, что если бы пару лет назад произошли какие-то коренные изменения, то мы бы, возможно, с вами сейчас не разговаривали, вообще у вас бы права голоса не было. У либералов свобода слова в одну сторону, есть правильная точка зрения (их) и больше никакой. Там про свободу слова нет вообще речи. А настоящие либералы говорили, кто-то сказал, что я отдам свою жизнь за то, чтобы вы могли высказывать свое мнение. Сейчас такого нет. Прошло всего лишь 70-80 лет с той поры. Понимаете, как мир изменился?
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