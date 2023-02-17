«Мы все крысы, а они делают над нами эксперимент». Азарёнок прокомментировал слова Борреля про санкции и мышьяк

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. В гостях политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой, а также певец, композитор, заслуженный артист России Ян Осин. Обсудим с экспертами самые актуальные темы.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. В гостях политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой, а также певец, композитор, заслуженный артист России Ян Осин. Обсудим с экспертами самые актуальные темы.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Почему мы боимся названий «демократия» и «Европа»? Мы и есть демократия и Европа, в континентальном смысле. Ты говоришь – в ментальном. Так они изуродовали понятие Европа своими радужными флагами. Так что, мы должны идти у них на поводу? Европа стала Европой благодаря христианству. Беларусь – христианская страна. Есть иудеи, мусульмане. Живем в мире.
Григорий Азаренок, СТВ:
Давай возьмем классическую геополитику. У нас есть континенты. Континент – это что? Это то, что омывается морями и океанами – отделено. Западная Европа – это не континент. Это маленький отросточек Евразийского большого континента.
Евгений Пустовой:
Это геополитический фейк. Придумали для себя, чтобы себя возвеличить. Типа аристократы всего мира. Есть континенты, а мы – аристократы всего мира. Поэтому и называем коллективный Запад, крысами-то не назовешь.
Григорий Азаренок:
[...] мира.
Евгений Пустовой:
Поэтому понятие коллективный Запад (или Западная Европа) вмещает в себя ментальное, сакральное понятие, но никак не географическое и не геополитическое.
Григорий Азаренок:
Что они сейчас говорят, что они делают, какое у них мышление? Давайте послушаем психопата Борреля.
Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза:
Санкции – это медленно действующий яд, подобный мышьяку. Требуется время, чтобы произвести их действие, но они оказывают и делают это необратимым образом.
Евгений Пустовой:
То есть мы все крысы?
Григорий Азаренок:
Мы все крысы, а они делают над нами эксперимент, вводят нам мышьяк. Поганый маньячила!
Евгений Пустовой:
Ты говоришь, он такой. Нет, Боррель прозрел. Он говорит правду, он не может не говорить правду. Я не знаю, это на каких-то закрытых сейшенах, но он же признает. Слушай, я не знаю, каждый день нужно, чтобы это показывали по [ресурсу, признанному в Беларуси экстремистским – прим. ред.] и другим пропольским или прозападным каналам, чтобы те, кто предает восточную цивилизацию, понимали, что с нами делают.
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