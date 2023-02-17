«Мы все крысы, а они делают над нами эксперимент». Азарёнок прокомментировал слова Борреля про санкции и мышьяк

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. В гостях политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой, а также певец, композитор, заслуженный артист России Ян Осин. Обсудим с экспертами самые актуальные темы.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Почему мы боимся названий «демократия» и «Европа»? Мы и есть демократия и Европа, в континентальном смысле. Ты говоришь – в ментальном. Так они изуродовали понятие Европа своими радужными флагами. Так что, мы должны идти у них на поводу? Европа стала Европой благодаря христианству. Беларусь – христианская страна. Есть иудеи, мусульмане. Живем в мире.

Григорий Азаренок, СТВ:

Давай возьмем классическую геополитику. У нас есть континенты. Континент – это что? Это то, что омывается морями и океанами – отделено. Западная Европа – это не континент. Это маленький отросточек Евразийского большого континента.

Евгений Пустовой:

Это геополитический фейк. Придумали для себя, чтобы себя возвеличить. Типа аристократы всего мира. Есть континенты, а мы – аристократы всего мира. Поэтому и называем коллективный Запад, крысами-то не назовешь.

Григорий Азаренок:

[...] мира.

Евгений Пустовой:

Поэтому понятие коллективный Запад (или Западная Европа) вмещает в себя ментальное, сакральное понятие, но никак не географическое и не геополитическое.

Григорий Азаренок:

Что они сейчас говорят, что они делают, какое у них мышление? Давайте послушаем психопата Борреля.