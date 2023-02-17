«Это шваль, русофоб, бесталанный змагар». Азарёнок попросил Безрукова уволить Харланчука из театра

Григорий Азаренок, СТВ: Какая же шваль все эти Латушко, Харланчук. Были великие, народные, а сейчас их уже никто не помнит. Какая продажная шваль. Рассказывал про маскалёў, про оккупацию, ставили спектаклики, где подспудно БЧБшность эту тянули. Я же помню, они там в 2000-х БЧБ-флаг тянули, «Тутэйшыя» ставили. Купала бедный застрелил бы их всех. И вот они такие все из себя антымаскоўскія. А как прижало, как выступили против Батьки – прогадали. Хотя зашибали здесь деньгу нехилую. И пошли… Губернский театр Безрукова. Сергей Витальевич, уважаемый на всем постсоветском пространстве, во всем мире актер, пожалуйста, увольте его с волчьим билетом. Это шваль, русофоб, ублюдок, бесталанный змагар, дерьмо и сволочь.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

У меня появилось предложение. Давай присвоим лохушке медаль за коллаборацию з ГУБАЗіК, потому что он помог выявить столько предателей под плинтусом Национального академического театра Янки Купалы, прямо под носом у Администрации Президента сидела кодла предателей, коллаборантов. И Латушко вояжом в багажнике помог, показал, вывел их всех – смотрите, вот они, предатели белорусского народа, которые, наверное, готовы были играть, ставить на святой сцене и ЛГБТшный театр, и все остальное. Как ты говоришь, подспудно так. А Харланчук, наверное, сейчас выучил хороший стих.

Григорий Азаренок:

«Боже, царя храни», наверное.

Евгений Пустовой:

Я думаю, он скажет: положите меня в русской рубашке под иконами умирать за грехи мои, за все мне БЧБшные. Они же хотели вольностей, они же капитализма хотели. Сколько заработали, столько государство еще отвалило. Это притом, что государство построило, реконструировало, создало. Где в Европе, на подмостки каких театров живых лошадей выводили? В оперном выводили. И это притом, кто ганьбіць культуру. Это при таком Президенте! Первое – создали все. Но должна же быть конкуренция, должны же шевелиться. Не только строчить ерунду в интернете – ах, мы светлые особы! – должны создавать что-то творческое.