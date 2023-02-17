«Президент объяснял глубочайшие вещи». Почему западные журналисты так и не поняли Лукашенко? Обсудили Азарёнок и Пустовой

Григорий Азаренок, СТВ: Вчера [16 февраля – прим. ред.] была пресс-конференция и приехали западные журналисты. Они тоже сразу же: политзаключенные, политзаключенные... В четвертый, пятый раз. Президент им объяснял глубочайшие вещи, рассказывал, как устроена страна, делал геополитические посылы в мир о мире: что надо договариваться, нормально жить, пускай бы Байден приезжал в Беларусь. Нет, все равно у них «жуе белагусь», «сало уронили». И вечные имена: вора Беляцкого, ворюгу, который их, европейские, деньги воровал. Мы им это рассказываем и показываем. Так называемые политзаключенные. Вчера начался суд над Протасевичем. Ты помнишь, как выли из-за него? Аэропорты назовем его именем, героя присвоим всего мира и так далее. А вдруг никому не нужен сейчас. И западная журналистка, которой я задал вопрос, не знала о том, что проходит суд. Ей плевать и вам на всех этих зеков. Потому что они зеки, сволочи, они нарушили закон белорусского государства. Что думаешь?

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Много думаю, хочу много сказать. Первое – было сказано: по бумажкам они так свято верят в демократию, что читают написанное. Второе – по каждой личности отдельно пройдусь. Первый был литовец, вопрос ему: где сотни тысяч молодых литовцев? Задницы в качестве бебиситтеров моют немцам. Почему в Литве без российского СВО темнота по вечерам? Потому что там никто не живет, остались пенсионеры и люди, которые не смогли себя проявить хоть как-то и трансформироваться в Европу. Сидят без света, полуголодные и ждут денег от тех, кто поехал третьесортными рабочими обеспечивать Европу. Он не озаботился этим, литовец, или кто он там? Где его нация? Его нация бежит в Беларусь.

Буквально несколько дней назад я брал интервью у другого блогера из Латвии, который убежал из Евросоюза, и его главная мечта не без паспорта объезжать вашу загнившую Европу, а паспорт синего цвета с белорусским гербом. Вот где ваша Европа. Вот где ваши люди, вы не думаете о них, вы все разрушили, что можно было. Литва, Латвия, Эстония были оазисом Советского Союза, который вы поливали грязью и до сих пор ненавидите. И что вам принес Евросоюз? Превратил всю Прибалтику в дешевый рынок рабочей силы и рынок для сброса третьесортных продуктов, как обезьянкам.

Следующая немка была, что она говорила? Ей не хватило после этих возгласов еще сказать Heil Hitler! Потому что порождение нацизма – это главный инструмент борьбы с нормальной цивилизацией мира, который мы транслируем всему человечеству.

Они много говорят о диктаторе и так далее. Если Байден не прилетит в Минск, больше они не имеют право ничего говорить. Ни о диктатуре, ни о демократии. Потому что Президент четко сказал: хотите мира – мы готовы. Ну, ребята, что вы эти протухшие из 1990-х годов свои конспекты? Такое ощущение, что они вообще не готовятся к выступлению, предыдущие берут и читают то же самое. Я это слышал в 1990-м, 1994-м, 2000-м. Я надеюсь, в 2030 мои дети это не услышат. Потому что Европа или прозреет и станет нормальной страной, которая пойдет за осью «Минск – Москва – Пекин», или Европы не будет. Все. А они пусть дальше о демократиях рассуждают.

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