Как изменилась политика управления Лукашенко? Рассказал Вадим Гигин

Г ригорий Азаренок, СТВ: Наша с вами работа будет видна, опосредована, может быть, когда мы увидим новое поколение. Я имею в виду СМИ, идеологов, историков. А вот с премьер-министра, с министра экономики и так далее Президент спросит каждый квартал.

Вадим Гигин:

Все-таки меняется стиль Александра Лукашенко как управленца. Да, когда он начинал, было время дикого развала. После 1991 года, в котором… Его снова везде показывают – Зенона Позняка. У него, кстати, скоро день рождения, ему будет 79 лет. И он все время: як было цудоўна, які быў час! Какой час? Все развалили! Все, что было нажито в советское время, развалили. Лукашенко принял эту Беларусь. Тогда нужно было влазить буквально в каждое предприятие, все везде контролировать.

Посмотрите недавнее заседание Совета министров. Помните, когда премьер говорил Президенту: мы можем в кабинете поставить систему контроля. А он говорит: не надо. Вот она, политическая реформа, последствия нашей Конституционной реформы, референдума. Когда мы говорим о делегировании полномочий, это не что-то публичное, в стиле шоу, что любят на Западе: встать, взять какую-то папку, кому-то отдать. Конкретно! И в Послании он об этом сказал: дайте мне экономику, то есть это ваша, Роман Алексеевич, ответственность (правительства, губернаторов, глав районов), все у вас есть, полномочия есть, ресурсы есть. Если с чем-то не справляетесь, приходите к Президенту и говорите: нужен указ, нужны законы, нужно договориться с Путиным по каким-то вопросам или с Си Цзиньпином – это за Президентом, но рост самостоятельности правительства, как мне кажется, должен привести к значительным экономическим результатам.

Читайте также:

«Чтобы Западу что-то навязать, нужно сделать сильный шаг». Почему в Беларуси размещают тактическое ядерное оружие?

«Разговор должен быть короткий». Как бороться с международным терроризмом? Рассказал помощник Кадырова

Как расцвела Чеченская Республика, когда президентом стал Ахмат Кадыров? Впечатлениями поделился Ахмед Дудаев