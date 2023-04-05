Как расцвела Чеченская Республика, когда президентом стал Ахмат Кадыров? Впечатлениями поделился Ахмед Дудаев

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим информационный террор против Беларуси и правду в интернете. В гостях генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко и помощник Главы Чеченской Республики, министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Григорий Азаренок, СТВ:

Сегодня в Чеченской Республике знаменательный день – 16 лет как Рамзан Кадыров возглавляет этот регион. Просто представить невозможно, какой вы путь прошли за это время. Сначала Ахмат-Хаджи Кадыров, теперь Рамзан Ахматович, когда из кровоточащей раны вы превратились в цветущий край, поэтому поздравляем с таким замечательным днем.