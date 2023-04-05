Как расцвела Чеченская Республика, когда президентом стал Ахмат Кадыров? Впечатлениями поделился Ахмед Дудаев

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим информационный террор против Беларуси и правду в интернете. В гостях генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко и помощник Главы Чеченской Республики, министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Григорий Азаренок, СТВ:
Сегодня в Чеченской Республике знаменательный день – 16 лет как Рамзан Кадыров возглавляет этот регион. Просто представить невозможно, какой вы путь прошли за это время. Сначала Ахмат-Хаджи Кадыров, теперь Рамзан Ахматович, когда из кровоточащей раны вы превратились в цветущий край, поэтому поздравляем с таким замечательным днем.
Ахмед Дудаев, помощник Главы Чеченской Республики, министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации:
Это на самом деле знаменательная дата. Мы, народ Чеченской Республики, прошли сложнейшие испытания, пока к руководству региона не пришел наш президент Ахмат-Хаджи Кадыров. Тогда республика, районы, города были разрушены, инфраструктура была разрушена. Ни единого социального объекта не было, который функционировал бы. Город Грозный, где мы сейчас находимся, был признан самым разрушенным городом в мире после Второй мировой войны. Буквально через несколько лет, в начале 2000-х, обратно был признан самым динамично развивающимся регионом. Это благодаря нашему первому президенту, благодаря его стратегии, его концепции, его пути, по которому мы строго следовали.
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