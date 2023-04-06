Потренироваться в безопасной зоне. Как научиться кататься на электросамокате?
Пришла весна – пора менять не только гардероб, но и транспорт. Что только не выкатывается на городские улицы – велосипеды, самокаты, гироскутеры и моноколеса. Технический прогресс подарил миру хорошую альтернативу машинам, и сейчас мы переживаем новый тренд. О том, почему все больше людей отказываются от авто, заменит ли мобильный транспорт обычный, как не получить травму любителям велосипедов и кто виноват, если вдруг самокат сбил пешехода, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
На электросамокате можно кататься без водительских прав, я правильно понимаю?
Евгения Орлова, менеджер по маркетингу шеринга электросамокатов:
Водительские права не нужны.
Юлия Самусенко:
То есть просто проходишь какой-то курс, который у вас там есть, экспресс такой, и ты уже умеешь управлять электросамокатом?
Евгения Орлова:
Я, конечно, порекомендую в какой-то безопасной зоне более-менее масштабной пешеходной потренироваться немножко. Разгоняться – как он вообще ездит, тормозит, и тогда уже начинать. В плане, кстати, инфраструктуры – мы работаем в пяти городах, и Минск – один из самых комфортных. Об этом говорит количество пользователей. Если бы было некомфортно, было бы мало пользователей.
Евгений Гутарович, тренер велосипедного клуба «Минск», мастер спорта международного класса по велоспорту:
Я хотел бы добавить. Надевайте шлемы обязательно – это первая мера, и перчатки. Это касается всех – велосипедистов и каскадеров на самокатах. То есть обязательный атрибут – велосипедные перчатки и шлем, каска.
Получил травму в связи с неисправностью самоката. Всегда ли шеринг несет ответственность – подробнее здесь.