Гигин: «Никакие вы не партизаны!» Почему провалились планы террористов в Беларуси?

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»: Давайте отрефлексируем опять вражескую пропаганду. Еще некоторое время назад они упивались, говорят: мы создаем партизанскую сеть на территории Беларуси, все координируем, у нас созданы структуры, в эфире сказать не можем, все покрыто тайной. Сейчас, когда вскрыта вся эта их сеть, они говорят: режим, что он творит, людей обвиняют. Ребята, вы сами их сдали. Вы сказали: у вас есть сеть. Все, наши силовики пошли, вскрыли эту сеть. Вот доказательства, вот связи, вот оружие, взрывчатка, деньги, порядок. Все показано.

Григорий Азаренок:

Два дня Антон Гадимович [Мотолько – прим. ред.] не мог отойти. И только сегодня отошел. Вот Мостовой, который вел ему трансляцию. «Ничего не было, никто никакую трансляцию не вел, это все провокация КГБ». Слушай, так ты же рассказываешь, что у тебя тут все эти шпионские, каждый самолет на виду и так далее. А человеку теперь грозит «вышка», зеленкой по лбу ему помажут.

Вадим Гигин:

Давайте еще вспомним, когда мы вскрыли попытку на базе книжного магазина создать полулегальную точку, где бы они собирались. Этот же организатор, издатель после отсидки «суток» уехал за границу. Помните, говорили: что это такое, уже и кнігарню открыть нельзя! А потом он поехал, дает интервью. То есть все, что вы заявляли с нашими коллегами о том, что здесь под видом книжного магазина хотят создать фактически подпольную ячейку, все так и было. Они все признали. Но это их стиль. Они сначала заявляют о каких-то своих грандиозных планах, затем наши силовики наносят ответный сокрушающий удар. Они говорят: не-не-не, это все… Что это? Ну вы же заявляли, что будете вести против нас террористическую войну. Никакие вы не партизаны, еще раз вам об этом говорим. Партизаны – это Бацька Мінай, Вера Хоружая, Петр Машеров. Могу перечислять наше выдающееся партизанское движение. Это они были партизанами. Те, которыми мы гордимся. А вы потомки полицаев. Необязательно генетически. Ужас в том, что ваши многие предки сражались на фронтах Великой Отечественной в рядах Красной армии. Кто-то был в подполье, кто-то был в партизанах. А вы предали их память, стали духовными потомками и подонками тех полицаев.

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