«Чтобы Западу что-то навязать, нужно сделать сильный шаг». Почему в Беларуси размещают тактическое ядерное оружие?

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:

Почему в Беларуси размещается тактическое ядерное оружие? Здесь важно проследить логику. 3 января прошлого года пять ядерных держав, постоянные члены Совета безопасности, договорились о том, что ядерное оружие не должно размещаться на территории других государств. 21 марта этого года в совместном заявлении Владимира Путина и Си Цзиньпина было подтверждено, что ядерное оружие не должно размещаться на территории других государств, должно быть выведено.

Но мы прекрасно отдаем себе отчет, что разговаривать с Западом языком декларации бесполезно. Поэтому делается сильный шаг на будущих переговорах о единых параметрах безопасности, о неразделимой безопасности (то, о чем Россия говорила еще в декабре 2021 года, что безопасность должна быть одинакова для всех), о выводе ядерного оружия с территорий государств, которые им не обладают. Это пять европейских государств и Турция. Это и Республика Беларусь. Но этот шаг должен быть полностью зеркальным. Мы понимаем, что для того, чтобы Западу что-то навязать, нужно сделать сильный шаг, и этим сильным шагом является размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

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