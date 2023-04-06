«Опасность существует, она реальная». В Гомеле река начала затапливать город

Новости Беларуси. Вода прибывает на большинстве крупных рек Беларуси. Паводковая ситуация в ближайшие дни будет только усложняться. Это следствие резкого потепления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 6 апреля воды Сожа начали затапливать пешеходную часть гомельской набережной – любимое место отдыха горожан. Последний раз такое было в 2013-м. Коммунальные службы спасают инфраструктуру, демонтируют деревянные лавочки, поднимают торговые киоски. Сейчас уровень воды в реке приближается к шести метрам. Если интенсивность подъема сохранится, Сож побьет 10-летний рекорд. Тем временем в городе начали отселять жителей с улицы Полевой. Для пострадавших от подтоплений семей подготовлены комнаты в общежитиях.

Сергей Ситница, секретарь комиссии по ЧС Гомельского областного исполнительного комитета:

Места проверены и готовы, чтобы в любое время, даже ночью, если случится, а такие ситуации тоже бывают. У нас сегодня часть дамб подошла к критическим отметкам по уровням подъема воды. На сегодня по Добрушу 116 сантиметров прибыло за сутки. Опасность существует, она реальная. В первую очередь задача местных органов исполнительных и распорядительной власти – прийти к людям и сказать об этом.