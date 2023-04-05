«Разговор должен быть короткий». Как бороться с международным терроризмом? Рассказал помощник Кадырова

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим информационный террор против Беларуси и правду в интернете. В гостях генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко и помощник Главы Чеченской Республики, министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Григорий Азаренок, СТВ:

Мы сейчас прифронтовое государство и столкнулись с угрозой массового терроризма. А кому как не народу Чечни знать, как с этим бороться? Мы принимаем жесткие меры, как говорит наш глава государства – пленных не брать. Расскажите, это схоже с подходом, который применяли и применяете вы в борьбе с этим злом?

Ахмед Дудаев, помощник Главы Чеченской Республики, министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации:

Определенно, эти методы схожи. Мы чувствуем, что граждане Беларуси и по характеру схожи с жителями Чеченской Республики. По духу, по характеру. Я был в Беларуси в 2019 году, сопровождал Рамзана Кадырова, Главу Чеченской Республики. На самом деле мы даже не чувствовали, что мы где-то в другой стране или в гостях у кого-то. Настолько менталитет, характер, дух людей был для нас близок. Рамзан Ахматович несколько раз встречался с Президентом Беларуси, у них теплые, дружеские отношения. Мы слышали многократно положительные оценки, высказывания. Кроме того, действует соглашение между Беларусью и Чеченской Республикой как регионом Российской Федерации. Мы любим Беларусь, хотим взаимодействовать, взаимодействуем и гордимся всеми вашими достижениями, болеем и беспокоимся за вас.

Насчет методов. Определенно, с террористами, экстремистами необходимо бороться самыми жесткими методами. Хочу здесь напомнить, что на территории Чеченской Республики в 1990-х орудовали представители спецслужб около 50 стран. Международные террористы из различных государств. Если провести такую аналогию, мы сегодня видим, как на территории Сирийской Арабской Республики за каждой группировкой террористов фактически стоят определенные западные страны. Это страны, которые спонсируют, помогают. Точно такая же картина была у нас в республике. Некоторые ошибочно думают, что здесь были такие отщепенцы террористы. Нет, были большие группы, которые имели финансовые возможности, все ресурсы, которые были заранее подготовлены, которые знали чеченский и русский языки, которые знали географию региона. Специалисты были засланы, подготовлены. Мы выиграли у этих международных террористов благодаря Рамзану Ахматовичу Кадырову, применяли самые жесткие меры, с ними разговор должен быть короткий.