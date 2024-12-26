Как это нет моего телефона? Белоруска вспомнила, как пошутила с Лукашенко, а Президент поддержал

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

– Здравствуйте! Завотделением диализа.

– Как жива-здорова?

– Прекрасно. Только из отпуска.

– Не болели?

– Болели. Через какое время прививку?

– Через три месяца.

– Что у тебя, антитела исчезли после болезни за три месяца?

– Были, но никто не определил, какое их должно быть количество.

– Так ты бы у меня спросила, я бы тебе сказал.

– У меня нет вашего телефона.

– Как? Телефона нет? Да ты что! Ему бы сказала, он бы меня нашел!

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Эта история произошла в июне 2021-го. Тогда Александр Лукашенко посещал вторую городскую детскую клиническую больницу. К приезду главы государства, понятное дело, готовились от докладов до конкретно проработанного маршрута, куда и когда Президент пойдет. И понятное дело, что многие переживали и волновались, чтобы мероприятие прошло четко и без каких-либо сбоев. Но в планы все же вмешался сам Президент. Вместо сухих цифр, заезженных отчетов и всего такого прочего, Александр Лукашенко стал спрашивать у медиков, что, по-честному, застало их врасплох, о совсем простых вещах. И вы сами это видите по кадрам. Так случилось с Алиной Дударевич, заведующей одним из отделений больницы. Она герой сегодняшнего выпуска «Свои». Когда Президент поздоровался за руку, сразу чувствовалась надежность

Алина Дударевич, заведующая отделением диализа и экстракорпоральной детоксикации 2-й городской детской клинической больницы:

Конечно, мы готовились, потому что любой человек, любой хозяин, приглашая гостей в свой дом, всегда готовится. Тем более первое лицо государства. Ответственность на всех лежала очень высокая, все, конечно, боялись. Не то что боялись, но чувство страха, неуверенности в себе, конечно, присутствовало. Все хотели не опозориться. Наверное, так нельзя говорить. Но факт в том, что был какой-то мандраж внутренний. И когда он поздоровался за руку, то сразу чувствовалась какая-то уверенность, защита, надежность. Все готовили речь свою – достижения своего отделения, чтобы все знали свои показатели. Но когда пришел Президент, он стал задавать совершенно другие вопросы. Наверное, все эти показатели он знал уже до встречи с нами, ему уже все доложили. А он стал спрашивать бытовые вопросы. Наверное, ему интересно пообщаться с простыми людьми, как они себя чувствуют, как им работается в этом коллективе. Мне кажется, это важно. Кто нас особо спрашивает, как нам живется? Даже по работе. Из-за бесконечной суеты, нагрузки, даже некогда спросить особо. Даже у себя, я как руководитель маленького коллектива, и то не всегда удается спросить, как человеку, что там в семье, как там дома, как там дети. Человеку, наверное, приятно, когда спрашивают, как у него дома. Тем более глава государства. Я ответила шутя, а Президент поддержал шутку

Алина Дударевич:

Тогда как раз была эпидемия ковида. Стал нас спрашивать, болели ли мы сами ковидом, прививались ли мы от этого ковида. То есть вот такие вопросы интересовали Президента. И потом Президент стал спрашивать, почему ты привилась и меня не спросила, на что я ответила ему шутя, что не знала вашего номера телефона. Президент поддержал эту шутку и сказал: «Как ты его не знаешь? Спроси в моей администрации, они тебе скажут мой номер телефона». Все рассмеялись, обстановка разрядилась.

– Тяжело болела?

– Ну, средне тяжело. 15 дней была высокая температура.

– 15 дней? А какая?

– 38,5, 39,5.

– Вроде в порядке.

– Слава богу, будет все хорошо.

– А чего ж так?

– Ну, вот так. Ничего, все прошло уже. Главное – живы, здоровы, работаем.

– Ну, это понятно. Все в моем отделении переболели коронавирусом, у меня было 47% поражения легких

Алина Дударевич:

Что касается моего отделения, переболели все коронавирусом, несмотря на соблюдение санэпидрежима. Потому что очень высококонтагиозный вирус, которым болели практически все. Я болела тоже коронавирусом. У меня было 47 % поражения легких. Конечно, все боялись, потому что все это новое, неизвестное, и боишься всего нового. Во-вторых, тут массово все, наверное, больше нагнеталась обстановка, чем это было на самом деле. Но у нас не было тотального карантина. Мне кажется, это было лучше. Почему? Потому что все-таки мы друг с другом общались. И хоть немножечко мы какую-то вакцинацию получали. В том плане, что, общаясь с друг другом, все-таки часть вируса какая-то попадала на нас. И уже были у нас какие-то антитела, которые организм наш нарабатывал. И эта инфекция переносилась легче. Александр Лукашенко: «Мы избрали свой путь борьбы с коронавирусом, но мы не могли закрыться» (подробности). Средний срок ожидания на трансплантацию у детей – 6-7 месяцев

Алина Дударевич:

У нас работала вся экономика. У нас было что есть, у нас было что пить, у нас было во что одеваться, обуваться. Поэтому было все лучше. Мне кажется, уже анализируя, это было хорошо. Надо любить свое дело. Если ты не будешь его любить, тебя никакие деньги не спасут, не поможет. Ты просто будешь чахнуть. И у тебя совершенно не будет настроения идти на работу. И тебя эта работа не будет радовать. А мы же основную свою жизнь проводим на работе. Я почему-то всегда хотела быть в медицине. Наше отделение гемодиализа было организовано в 1997 году. До нашего отделения детей с хронической почечной недостаточностью фактически никто не лечил. Детской трансплантации у нас в стране тоже не было в те времена. Трансплантация у нас наладилась буквально в этом новом здании в 2005 году. Естественно, это было благо для страны. Дети поступали со всей республики. У нас лист ожидания общий для детей и взрослых. Но если ребенок стоит в этом листе ожидания и если ему подходит донорский орган, то приоритет отдается ребенку. Средний срок ожидания у детей – месяцев 6-7. Потому что были дети, которых ставили в лист ожидания и через 5 дней их пересаживали. А дети, у которых более сложный подбор органа, те могут до года у нас в листе ожидания стоять. То есть дети у нас получают адекватную диализ-терапию, они хорошо себя чувствуют, без всяких проблем. Поэтому все нормально, все терпимо. Экстренности в такой трансплантации нет, потому что хорошо отлажена служба диализа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот, мы этому Никите сюда подарок положим! Хорошо, Никита? Молодец! Ты выздоравливай, да? Ты уже себя лучше чувствуешь? Да? Дай мне лапку. Ой, молодец! Приезжали дети из Казахстана, Грузии, Боснии и Герцеговины

Алина Дударевич:

Приезжают дети из Казахстана, несколько человек было из Грузии. Из Боснии и Герцеговины стоял у нас ребенок. В Казахстане детей пересаживают, но таких маленьких они еще не пересаживают. Плюс Босния и Герцеговина, пациентка, которая была у нас, она сказала, что у них очень долго ждать надо. Поэтому тут причины разные.

Александр Лукашенко:

Еще 10 лет назад пересадка органов человека в стране была историческим событием. Сегодня это широко распространенное, бесплатное для белорусов медицинское вмешательство. Более полутысячи таких операций проводим ежегодно не только в столице, но уже и в областных центрах. О развитии ФАПов

Алина Дударевич:

В столице – четвертый уровень доступности. Масса центров всевозможных – кардиологические, эндокринологические. Наш центр в нашей детской больнице, то есть пациент, который получает специализированную помощь четвертого уровня. Когда я начинала свою трудовую деятельность, этого не было. Теперь в любое время дня и ночи поступают эти пациенты с периферии и им оказывают специализированную, высококвалифицированную помощь. Мой домик в деревне остался после родителей, Новогрудский район. И там у нас была деревня, просто ФАП, здание деревянное, он в нормальном состоянии, но там было печное отопление, там не было воды, то есть надо было идти в колодец набирать воду, печку топить и все остальное. Буквально летом приезжаю, смотрю – стоит новый ФАП. Домик, в котором все есть. В деревне там осталось, может, человек 40, пожилых людей. Там есть фельдшер, который приезжает на скутере на вызов. Романовна там у нас. Ее все бабульки уважают. Она приезжает, давление померяет. Приедут доктора с района. Можно сделать электрокардиограмму, флюорограф приезжает. То есть вполне есть доступность. «Медицинская помощь в комфортных и эстетических условиях». Какая судьба ждет ФАПы Беларуси? Читайте здесь. Я похожа на Президента ответственностью и трудолюбием