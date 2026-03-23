Как подбирать людей в команду и почему чувство вкуса – это навык? Татьяна Калитина – в «Рецепте настоящего белоруса»

Татьяна Калитина, директор УП «Минскреклама»:

Для начала оно приходит от Бога. Но навык я бы здесь не сбрасывала со счетов.

Александр Осенко:

Как вы подбираете людей к себе в команду?

Татьяна Калитина:

Нахожу нужную струну, чтобы на этой струне сыграть. Не для себя лично, а для того, чтобы сработать на результат.

Александр Осенко:

Мне сказали, что вы очень строгая женщина как руководитель. Но смотрю я на вас, и что-то мне в это не верится.

Татьяна Калитина:

Очень хорошо.