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Как подбирать людей в команду и почему чувство вкуса – это навык? Татьяна Калитина – в «Рецепте настоящего белоруса»

23 марта 2026 12:39
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В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Татьяна Калитина, директор УП «Минскреклама».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Чувство вкуса – это навык?

Как подбирать людей в команду и почему чувство вкуса – это навык? Татьяна Калитина – в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Татьяна Калитина, директор УП «Минскреклама»:
Для начала оно приходит от Бога. Но навык я бы здесь не сбрасывала со счетов.

Александр Осенко:
Как вы подбираете людей к себе в команду?

Татьяна Калитина:
Нахожу нужную струну, чтобы на этой струне сыграть. Не для себя лично, а для того, чтобы сработать на результат.

Александр Осенко:
Мне сказали, что вы очень строгая женщина как руководитель. Но смотрю я на вас, и что-то мне в это не верится.

Татьяна Калитина:
Очень хорошо.

Как подбирать людей в команду и почему чувство вкуса – это навык? Татьяна Калитина – в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
С мужем вместе учились, и у вас это первая единственная любовь.

Татьяна Калитина:
Нас посадили за одну парту. Не очень у меня хорошо получилось на него повлиять, но влюбить в себя, наверное, получилось.

Как подбирать людей в команду и почему чувство вкуса – это навык? Татьяна Калитина – в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
Это на самом деле постный завтрак.

Смотрите новый выпуск 29 марта в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Татьяна Калитина # Александр Осенко

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