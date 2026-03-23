Как подбирать людей в команду и почему чувство вкуса – это навык? Татьяна Калитина – в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Татьяна Калитина, директор УП «Минскреклама».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Чувство вкуса – это навык?
В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Татьяна Калитина, директор УП «Минскреклама».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Чувство вкуса – это навык?
Татьяна Калитина, директор УП «Минскреклама»:
Для начала оно приходит от Бога. Но навык я бы здесь не сбрасывала со счетов.
Александр Осенко:
Как вы подбираете людей к себе в команду?
Татьяна Калитина:
Нахожу нужную струну, чтобы на этой струне сыграть. Не для себя лично, а для того, чтобы сработать на результат.
Александр Осенко:
Мне сказали, что вы очень строгая женщина как руководитель. Но смотрю я на вас, и что-то мне в это не верится.
Татьяна Калитина:
Очень хорошо.
Александр Осенко:
С мужем вместе учились, и у вас это первая единственная любовь.
Татьяна Калитина:
Нас посадили за одну парту. Не очень у меня хорошо получилось на него повлиять, но влюбить в себя, наверное, получилось.
Александр Осенко:
Это на самом деле постный завтрак.
Смотрите новый выпуск 29 марта в 10:15 на «РТР-Беларусь».