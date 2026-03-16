Арина Соболенко упрочила лидерство на вершине мирового рейтинга, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ближайшую конкурентку белоруска опережает более чем на 3,5 тысячи очков.

Отрыв увеличился благодаря первому в карьере триумфу на тысячнике в Индиан-Уэллсе. В финале наша прима не без проблем, но разобралась с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Первый сет остался за соперницей – 6:3, далее правила баллом наша спортсменка – 6:4, 7:6. Нужно отметить, что тигрица проявила характер, уйдя на тай-брейке с матчболла. На вторую позицию в генеральной классификации поднялась как раз Рыбакина, сместив на третье место Игу Швентак.

Александра Саснович идет 116-й. Ирина Шиманович – 161-я. Виктория Азаренко по-прежнему не выходит на корт и располагается на 195-м месте. На следующей неделе экс-первая ракетка планеты покинет топ-200.