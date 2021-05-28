Александр Лукашенко: «Мы избрали свой путь борьбы с коронавирусом, но мы не могли закрыться»

Новости Беларуси. 28 мая в Минске обсуждали проблематику Содружества Независимых Государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктория Ходосок, корресподент:

Жить в условиях пандемии уже второй год – люди явно устали от такого формата. Каждый день одна страна то открывается, то здесь же закрывается, масочный режим – отменяется, затем ужесточается. Стабильности явно никакой. Об этом глава государства говорил на недавнем саммите ЕАЭС, сказал об этом и 28 мая. Время открываться странам давно настало.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что мы позакрывались и не даем возможности людям общаться? Да переживем мы это. Но чтобы потом смешно не было и люди в нас пальцем не показывали и с нас не смеялись, как это происходит на коллективном Западе. Вы посмотрите, сегодня уже люди не против изоляции выступают – они на это наплевали и растоптали. Люди оценивают свои правительства с точки зрения: «А как вы поступали вчера, а как вы нас лечили, а как вы нас сейчас вакцинируете и так далее». Люди начали поднимать целые пласты того, как это было вчера. Но если у нас более-менее нормально, мы выровнялись в этом отношении всеми правдами и неправдами, так давайте открываться друг другу.

Виктория Ходосок:

Свой путь в борьбе с пандемией мы выбрали давно. Правда, его тщательно критиковали. Понятно, почему – банальная зависть. Но мы понимали, что закрывать страну, как это сделали многие, не будем, ведь такой шаг потянул бы на дно экономику. А ведь в пандемию и так все непросто.