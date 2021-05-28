Александр Лукашенко: «Мы избрали свой путь борьбы с коронавирусом, но мы не могли закрыться»
Новости Беларуси. 28 мая в Минске обсуждали проблематику Содружества Независимых Государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, корресподент:
Жить в условиях пандемии уже второй год – люди явно устали от такого формата. Каждый день одна страна то открывается, то здесь же закрывается, масочный режим – отменяется, затем ужесточается. Стабильности явно никакой. Об этом глава государства говорил на недавнем саммите ЕАЭС, сказал об этом и 28 мая. Время открываться странам давно настало.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что мы позакрывались и не даем возможности людям общаться? Да переживем мы это. Но чтобы потом смешно не было и люди в нас пальцем не показывали и с нас не смеялись, как это происходит на коллективном Западе. Вы посмотрите, сегодня уже люди не против изоляции выступают – они на это наплевали и растоптали. Люди оценивают свои правительства с точки зрения: «А как вы поступали вчера, а как вы нас лечили, а как вы нас сейчас вакцинируете и так далее». Люди начали поднимать целые пласты того, как это было вчера. Но если у нас более-менее нормально, мы выровнялись в этом отношении всеми правдами и неправдами, так давайте открываться друг другу.
Виктория Ходосок:
Свой путь в борьбе с пандемией мы выбрали давно. Правда, его тщательно критиковали. Понятно, почему – банальная зависть. Но мы понимали, что закрывать страну, как это сделали многие, не будем, ведь такой шаг потянул бы на дно экономику. А ведь в пандемию и так все непросто.
Александр Лукашенко:
Мы избрали свой путь борьбы с коронавирусом, но мы не могли закрыться. Не могли, потому что мы – не Россия. Можно закрыться, а трубы работают, огромные богатства, огромные резервы. Михаил Владимирович, молодцы, конечно, в этом плане. Мы не могли закрыться, потому что рухнет экономика. И мы за счет этого выдержали. Мы не создали там чего-то, но мы выдержали только за счет этого. Кто закрылся, даже сильные европейские государства, но у них станок есть, они евро могут напечатать. Америка может закрыться, у них тоже станок есть. А у нас с вами, даже в России, кроме рук и мозгов ничего нет. Поэтому давайте открываться.