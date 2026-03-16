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Состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Беларуси по футболу

16 марта 2026 18:12
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Состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В центральной встрече силами померяются действующий чемпион страны «МЛ Витебск» и обладатель серебра – минское «Динамо».

Вторую пару составили мозырьская «Славия» и борисовский БАТЭ. Стартовые дуэли состоятся 15 апреля. Ответные – 29-го. Финал назначен на 16 мая в Минске. Напомним, что по итогам розыгрыша второго по значимости трофея будет определена команда, которая представит нашу страну в Лиге конференций.

# Футбол

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