Состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В центральной встрече силами померяются действующий чемпион страны «МЛ Витебск» и обладатель серебра – минское «Динамо».

Вторую пару составили мозырьская «Славия» и борисовский БАТЭ. Стартовые дуэли состоятся 15 апреля. Ответные – 29-го. Финал назначен на 16 мая в Минске. Напомним, что по итогам розыгрыша второго по значимости трофея будет определена команда, которая представит нашу страну в Лиге конференций.