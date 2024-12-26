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Как Минская область раскрывает таланты особенных детей, узнали у представителя Минобра

26 декабря 2024 15:49
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Считаные дни остались до Нового года. Это особенное, волшебное время для малышей, когда больше всего верится в чудеса и исполняются самые заветные мечты и желания. Ставший уже традиционным благотворительный проект «Наши дети» дарит радость и счастье ребятам со всей страны и в первую очередь тем, кто особенно в этом нуждается. О том, какие особенности марафона в этом году, поговорили в ток-шоу «Точки над «i».

Как Минская область раскрывает таланты особенных детей, узнали у представителя Минобра-2

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Традиционно седьмой год подряд в Минской области марафон открывает инклюзивный фестиваль «Зажги свою звезду». В гала-концерте 30 лучших номеров от юных талантов с особенностями. Насколько важно этим детям признание?

Как Минская область раскрывает таланты особенных детей, узнали у представителя Минобра-4

Виктор Довнар, начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь:
Это такой бренд, фишка Минской области, что именно внимание этим детям. И система образования Республики Беларусь, наверное, одна из немногих, где действительно система выстроена таким образом, что эти дети включены в образовательный процесс общеобразовательных школ, инклюзивное образование. Что не просто они закрыты в своей школе либо школе-интернате, а они имеют возможность общаться с обычными детьми, выражать свои чувства, эмоции и свое творчество. Минская область тому наглядный пример. 90 работ было представлено в открытии акции «Наши дети» Минской области. Понятно, что дети с помощью педагогов, родителей творили свои шедевры – и они гордились этим. Каждый ребенок получил звезду, диплом, грамоту. Для них это очень важно.

Подробнее в видео.

# Наши дети

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