Для профессионалов и любителей – открылся фитнес-центр волейбольного клуба «Минск»
Плюс один объект на спортивной карте страны. В Большом Тростенце после реконструкции открылся фитнес-центр волейбольного клуба «Минск». Заниматься в нем будут как профессиональные спортсмены, так и все желающие, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
К услугам посетителей спортивный, тренажерный и фитнес-залы, а также современная спа-зона. Комплекс располагает самым большим количеством оборудования в районе. Причем тренажеры подходят всем: от мала до велика. Это хорошее подспорье не только для волейболистов. При желании сюда могут попасть и представители других видов спорта. Не забыто и население. В центре будут рады любым посетителям.
Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Ничего лишнего, чтобы это все рационально использовать, каждый квадратный метр был полезен для воспитанников клуба и самих спортсменов.
Оксана Шевченко, председатель ВК «Минск»:
Хотим, чтобы все наши жители города Минска были здоровы и красивы. А параллельно с этим будут проводиться тренировки со спортсменами по общей физической подготовке, чтобы они имели хорошую физическую форму для участия в соревнованиях и участия в тренировочном процессе по волейболу.
После церемонии открытия для всех желающих провели небольшую экскурсию по помещениям.
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