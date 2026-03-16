Для профессионалов и любителей – открылся фитнес-центр волейбольного клуба «Минск»

Плюс один объект на спортивной карте страны. В Большом Тростенце после реконструкции открылся фитнес-центр волейбольного клуба «Минск». Заниматься в нем будут как профессиональные спортсмены, так и все желающие, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К услугам посетителей спортивный, тренажерный и фитнес-залы, а также современная спа-зона. Комплекс располагает самым большим количеством оборудования в районе. Причем тренажеры подходят всем: от мала до велика. Это хорошее подспорье не только для волейболистов. При желании сюда могут попасть и представители других видов спорта. Не забыто и население. В центре будут рады любым посетителям.