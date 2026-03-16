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Для профессионалов и любителей – открылся фитнес-центр волейбольного клуба «Минск»

16 марта 2026 20:13
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Плюс один объект на спортивной карте страны. В Большом Тростенце после реконструкции открылся фитнес-центр волейбольного клуба «Минск». Заниматься в нем будут как профессиональные спортсмены, так и все желающие, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К услугам посетителей спортивный, тренажерный и фитнес-залы, а также современная спа-зона. Комплекс располагает самым большим количеством оборудования в районе. Причем тренажеры подходят всем: от мала до велика. Это хорошее подспорье не только для волейболистов. При желании сюда могут попасть и представители других видов спорта. Не забыто и население. В центре будут рады любым посетителям.

Для профессионалов и любителей – открылся фитнес-центр волейбольного клуба «Минск»-2

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Ничего лишнего, чтобы это все рационально использовать, каждый квадратный метр был полезен для воспитанников клуба и самих спортсменов.

Для профессионалов и любителей – открылся фитнес-центр волейбольного клуба «Минск»-4

Оксана Шевченко, председатель ВК «Минск»:
Хотим, чтобы все наши жители города Минска были здоровы и красивы. А параллельно с этим будут проводиться тренировки со спортсменами по общей физической подготовке, чтобы они имели хорошую физическую форму для участия в соревнованиях и участия в тренировочном процессе по волейболу. 

После церемонии открытия для всех желающих провели небольшую экскурсию по помещениям.

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# Социальная инфраструктура # Оксана Шевченко # Максим Воропай

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