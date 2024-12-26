Белорусская художница ищет вдохновение на кладбище! Пообщались с Лилией Морозовой

Лилия Морозова, художник:

Лично мне очень близка цитата Джека Лондона. Он сказал: «Не ждите вдохновения, гоняйтесь за ним с дубинкой». И поэтому, когда ты живешь эту жизнь на все 100 %, когда ты проживаешь каждую свою эмоцию – плохую, хорошую, маленькую, большую, то ты найдешь, чем вдохновиться. Я могу вам сказать, что меня вдохновляет. Когда я испытываю некоторый недостаток во вдохновении, я очень люблю гулять по кладбищу. Знаете, почему? Не помню автора, есть такая потрясающая книга «Ты родился оригиналом, не умри копией». И там была загадка в самом начале, которая перевернула все мое понимание о вдохновении и о многих вещах. Вот такая была загадка: какое самое богатое место на земле? Кладбище. А знаете, почему? Потому что там находится много не спетых песен, не написанных книг, там море не исполненного потенциала. И когда я хожу и смотрю, я понимаю, что они уже ничего не могут сделать. Они все свои таланты взяли с собой. А я, в каком бы я не была состоянии, в каких бы я не была стесненных обстоятельствах, я еще могу ого-го, сколько всего! И поэтому именно вот это понимание двигает меня вперед, и я понимаю, что я еще много чего могу. Даже может быть, если не сейчас и не в первую неделю. Но потом я соберусь и у меня все получится.

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