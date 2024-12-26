Зачем вести дневничок вдохновения? Маркетолог поделилась полезными советами

Что мы привыкли понимать под словом «вдохновение»? Как будто это нечто неземное, то, что будто бы волнами, лучами спускается, и у нас появляется жизненная энергия, силы, мы хотим куда-то стремиться. Но вдохновение может прийти или нет, вне зависимости от жизненных обстоятельств, времени года. Это некая отдельная, самостоятельная психологическая субстанция, феномен. Что же такое вдохновение, поговорили с гостями ток-шоу «Точки над «i»?

Елизавета Киркорова, маркетолог: Мы счастливы, когда? Когда есть я-образ понимания как раз, кто я и для чего я живу, творю в том числе. Когда есть хорошее состояние тела: я хорошо себя чувствую, у меня есть энергия, здоровье, физическое и ментальное. Когда мои эмоции гармоничны, я чувствую любовь, радость, спокойствие и так далее. И тогда я думаю, что я хочу делать, и я иду, и я это делаю.

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Кстати, а к психологам обращаются с вопросом: потерялось вдохновение, как найти, посоветуйте?

Елизавета Киркорова:

В коучинг, по крайней мере, приходят с таким запросом: где мое вдохновение? Хочу творить. И чаще всего на выходе мы имеем не поток сознания, а конкретные действия, что сделать. Есть такой классный метод, я сама им пользуюсь и клиентам своим рекомендую: завести дневничок вдохновения. Записать туда все, что нас вдохновляет. И это может быть из абсолютно разных сфер. Это может быть и театр, и поход в филармонию, и прогулка по лесу, и просто посидеть в тишине посмотреть в окно с чашкой чая. Из разных категорий список. И если вдруг вы чувствуете, что вот прямо сейчас надо творить, а вдохновения нет, посмотри на этот список, что из этого списка ты для себя можешь сделать прямо сейчас, сделай это для себя, а потом иди и делай то, что ты можешь делать в данный момент времени.