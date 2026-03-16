Чемпионат Беларуси по шашкам близится к завершению

Женский и мужской чемпионаты Беларуси по шашкам близятся к своему завершению. Первенство в стоклеточном формате проходит в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
У мужчин на золото претендуют трое – Евгений Ватутин, Алексей Куница и Андрей Валюк. Интрига разрешится 17 марта. Всего в турнире принимают участие 12 мужчин и 10 женщин. У игроков нет возрастных ограничений, потому за одним столом регулярно оказывались именитые личности и только начинающие свой путь юноши. В турнире девушек также не все ясно. Могла досрочно стать чемпионкой Виктория Николаева. Но была зафиксирована ничья. Судьба наград решится в заключительном туре.
Виталий Анисько, председатель Белорусской федерации шашек:
Турнір і мужчынскі, і жаночы праходзіць у цікавай барацьбе. Ім цяжкавата, нашым хлопцам, якім па 11-12 гадоў. Але яны больш-менш удала гуляюць. Чэмпіянаты з'яўляюцца адборачнымі да асабістых галоўных міжнародных стартаў. Зараз мы бачым перамовы, таму што змянілася кіраўніцтва Міжнароднай федэрацыі ў канцы года. Я асабіста размаўляў з новым прэзідэнтам. Магчыма, лёд кранецца і мы пачнём гуляць зноў у міжнародных спаборніцтвах.
В прошлом году на ста клетках лучшим был мастер спорта Алексей Куница. Он же забрал золото и в русском формате, будучи международным гроссмейстером. Для наших юношей чемпионат страны – шанс подготовиться к возможному грядущему планетарному форуму, который пройдет в Турции. Решение насчет участия там белорусских спортсменов может быть принято в ближайшую пятницу. Кроме того, следующим масштабным событием станет Международный турнир, запланированный в белорусской столице.
«Единство поколений»: легенды белорусского гандбола вернулись на паркет, чтобы вдохновить молодежь. Читайте здесь.