Чемпионат Беларуси по шашкам близится к завершению

Женский и мужской чемпионаты Беларуси по шашкам близятся к своему завершению. Первенство в стоклеточном формате проходит в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У мужчин на золото претендуют трое – Евгений Ватутин, Алексей Куница и Андрей Валюк. Интрига разрешится 17 марта. Всего в турнире принимают участие 12 мужчин и 10 женщин. У игроков нет возрастных ограничений, потому за одним столом регулярно оказывались именитые личности и только начинающие свой путь юноши. В турнире девушек также не все ясно. Могла досрочно стать чемпионкой Виктория Николаева. Но была зафиксирована ничья. Судьба наград решится в заключительном туре.