Британские хранилища газа могут прокормить страну лишь полторы недели

Британская энергетика под ударом: запасов газа в Соединенном Королевстве осталось всего на 10 дней. Ситуация обострилась из-за блокировки Ираном Ормузского пролива, вокруг которого сейчас идут боевые действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведущие энергетические компании бьют тревогу и требуют от Лондона срочно расширять мощности. Пока страны ЕС обеспечивают себя топливом на недели вперед, Британия остается крайне уязвимой перед любыми сбоями в поставках. Масла в огонь подливает геополитика – конфликт на Ближнем Востоке уже спровоцировал скачок цен на 50 процентов. Правительство Британии лихорадочно ищет выход. Обсуждается возможность не закрывать последнюю в стране угольную электростанцию. Ее планировали отправить на покой еще в сентябре, но сейчас уголь может стать спасательным кругом.