Литовский рынок труда подает тревожные сигналы – страну захлестнула волна увольнений

Литовский рынок труда подает тревожные сигналы. Количество предприятий, готовящихся к массовому сокращению штата, резко подскочило, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два десятка компаний заявили о намерении расстаться с сотрудниками. Почти тысяча человек в ближайшее время могут остаться без работы. Под удар попали прежде всего сфера услуг и обрабатывающие производства. Каждый третий всех увольняемых в текущем году работников потеряют работу на предприятиях по производству металлических изделий.

Цифры статистики показывают, что ситуация ухудшается с каждым месяцем, заставляя людей искать новые источники дохода или уезжать за границу.