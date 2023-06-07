«Медицинская помощь в комфортных и эстетических условиях». Какая судьба ждёт ФАПы Беларуси?

Новости Беларуси. Уровень медицинской помощи на селе – принципиальный вопрос, который актуализировал глава государства. Доступность и по расположению ФАПов и амбулаторий, и по качеству услуг – строжайшее требование. Как и то, что в них должен быть хозяйский порядок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Брестской области, например, поддержать медицину на селе откликнулись сельхозпредприятия. Те, кто самоотверженно трудится, вправе рассчитывать на своевременную помощь в хороших условиях. Продолжит Кристина Протосовицкая.

Когда пойдешь, то всегда отзывчивые, конечно. Понимают, стараются, чтобы спросить у тебя, чтобы лучше помочь, особенно Николаевна наша.

Мы недавно приехали с ребенком, столкнулись с болезнью. Врач нам очень понравилась, отнеслась к нам хорошо, быстро приняли, назначили очень хорошее лечение, которое нам помогло.

Врача Марину Назарук в Хидрах знает каждый местный, а это почти 3 тысячи человек: от детей до людей в возрасте. К слову, здесь, кажется, нашли секрет долголетия: старейшей жительнице 102 года. Заведующая амбулаторией живет и работает в агрогородке, потому за помощью жители могут обращаться в любое время. Девушка признается: этим правом не злоупотребляют.

Недавно амбулатория, к которой относится 11 деревень, прошла перезагрузку. С ремонтом помогло хозяйство «Восходящая заря»: отделка, замена столярки, ремонт, оборудовали кабинет диспансеризации. А также закупили новую стоматологическую установку – к местному врачу выстраивается очередь. А куда очередь пока не выстраивается, так это к физиотерапевтическому кабинету.

Валентина Тарасюк, жительница агрогородка Хидры:

Раньше у нас работал физкабинет: и горлышко погреть, и нос, и коленки, и электрофорез сделать – сейчас этого у нас нет. Пожалуйста, посодействуйте, чтобы у нас это было. Тем более мы живем в деревне рядом, а условия там есть. Как оказалось, закрыт кабинет временно. Уже с августа заработает в прежнем режиме.

Марина Назарук, заведующая Хидринской амбулаторией:

С 1 августа у нас будет настроена работа физиотерапевтического кабинета. Оборудование у нас имеется, ремонт там в кабинете сделан. Работником будет молодой специалист. С 1 августа он пройдет курсы переподготовки, потому что это не просто медсестра, она должна иметь определенную квалификацию.

Двухэтажный коттедж в Именине. В нем не сразу узнаешь амбулаторию. Советское здание нуждалось в капитальном ремонте. Совсем скоро стены буквально расцветут зеленью. Помочь попросили местное сельхозпредприятие «Агро-Кобринское». Агрогородок расположен недалеко от райцентра, в нем живут много молодых семей с детьми. Каждый день принимают до 30 пациентов.

Светлана Криволевич, заведующая Именинской амбулаторией:

Очень рады, потому что наши пациенты хотят получать медицинскую помощь в более качественных условиях.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Фельдшерско-акушерский пункт на селе – это что-то вроде семейного врача, куда за помощью могут обращаться и днем, и ночью. Например, в этом ФАПе фельдшер живет буквально через стенку. Сегодня в Кобринском районе, третьем в области по численности населения, насчитывается 10 амбулаторий и 24 ФАПа. С отступлением пандемии принялись обновлять инфраструктуру. Нашли свой подход: поддержать на селе медицину вызвались крепкие хозяйства.

Алла Волотовская, заместитель главного врача Кобринской центральной районной больницы:

К концу года мы планируем завершить ремонтно-строительные работы по всем объектам здравоохранения Кобринщины. Чтобы кобринчане получали качественную медицинскую помощь в комфортных, эстетических условиях.

О том, что уровень оказания медицинской помощи должен быть высоким везде, неважно, речь идет о столице, областном центре или небольшом населенном пункте, говорили и на совещании у Президента по вопросам здравоохранения. Фельдшерско-акушерские пункты – зачастую единственное место, где люди могут получить помощь. К вопросу оптимизации ФАПов Александр Лукашенко потребовал подходить взвешенно и в первую очередь исходить из интересов людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

ФАПы начинают закрывать! Ну, закрывайте, оптимизируйте, никто не против. Караник там начал с плеча рубить. Ну вы же сначала эти комплексы на колесах завезите, которыми вы хотите заменить ФАПы, а потом закрывайте. И что, нам так дороги эти ФАПы? Один человек ходит там, фельдшер. Да, не надо нам ФАПы, которые бездействуют! Но ведь там, где живут люди, 100 и больше... Пример России: они позакрывали, а сейчас пытаются героически обратно вернуться. Мы что творим? Разберитесь! ФАПы, участковые больницы – там же наши люди живут!