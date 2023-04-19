Как Беларусь помогает ДНР? Ответила депутат местного Народного Совета

Елена Шишкина, депутат Народного Совета ДНР: Для нас вчера посещение нашего исполняющего обязанности главы государства Дениса Пушилина в Минск к Александру Лукашенко – это по-настоящему историческое событие, потому что с Беларусью у нас всегда были неразрывные связи, отношения. Благодарю Беларусь за то, что предоставляли площадку в Минске для переговоров по Минскому процессу. Наш Денис Владимирович был частым гостем по вопросам Минских переговоров. Однако сейчас это первый официальный визит по приглашению президента Беларуси, когда ДНР уже является субъектом Российской Федерации. Мы очень долго ждали возвращение в родную гавань – в Россию. Сейчас люди ДНР ловят каждый знак, каждый шорох из информационного поля. Когда была встреча с президентом Российской Федерации. Для нас это некий знак. И сейчас признание на международной арене, официальный визит, причем по приглашению Лукашенко, – очень трудно переоценить значение этого события.

Елена Шишкина:

Вчера с замиранием сердца все смотрели комментарии нашего главы, выступления Лукашенко по этому вопросу. Для нас это знаково. Огромная вам благодарность, что вы одно из государств, которое признало независимость и само существование ДНР еще до вхождения в состав России, а сейчас поддерживаете с нами связи.

У нас экономические связи, хозяйственные. В 2014 году очень много белорусов пришло в ополчение, защищали нашу землю от фашизма. Сейчас очень много ребят принимает участие в СВО. Отдельно хочу остановиться на гуманитарной помощи. Беларусь – это сельское хозяйство. Оттуда едет помощь населению. Это элементарные продукты питания, а ваши продукты питания – это отдельная тема для разговора. Например, моя семья ест только белорусские продукты, хотя их очень тяжело находить здесь, под обстрелами. Беларусь везет перевязочные медикаменты. Я даже не буду говорить, что мы братские народы. Мы один народ, который не принимает фашизм, который борется с нацизмом. Мы один народ! Спасибо, Беларусь!

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