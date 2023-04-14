Представитель ДНР в Италии: «Мы как марионетки. Вся Европа находится под Америкой»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим мнимую свободу в Европе и красоту белорусской журналистики. В гостях политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании Мария Петрашко и глава ассоциации «Венето-Россия», представитель ДНР в Италии Палмарино Дзоккателли. Григорий Азаренок, СТВ:

У нас сегодня замечательный гость. Это Палмарино Дзоккателли – глава ассоциации «Венето-Россия», представитель Донецкой Народной Республики в Италии. Конечно, мы ищем наших союзников везде, и в том числе на Западе. Как говорил Президент, в Западной Европе очень много людей, которых заколебала эта американская удавка, заколебали эти все педики постоянно, заколебала эта глобалистская повесточка, эти Греты Тунберг. Вся эта дрянь заколебала. Люди хотят жить, воспроизводить свою национальную культуру, воспроизводить свой народ и так далее. И поэтому они, конечно же, как на надежду смотрят на нашу Беларусь. Вот, мы спросили, какая у них там обстановка с санкциями и со всем остальным.

Палмарино Дзоккателли, глава ассоциации «Венето-Россия», представитель ДНР в Италии:

Итальянский народ ощутил на себе санкции против России. Сейчас подорожало все. Очень подорожали продукты, газ, свет. Мы везде это ощущаем. И даже сейчас во всех общественных местах – в театрах, в офисах – очень холодно. Свет и газ сильно подорожали. Народ сейчас беднеет. Народ понимает, что эта война плохо влияет и на них. Мы понимаем, что раньше были прекрасные отношения с Россией. И хотели бы это все возобновить. Простой народ об этом мечтает. Но так как правительство Италии под американцами, люди не знают, как это все закончить. Итальянский народ видит, что американцы хотят развязать мировую войну, и не может ничего сделать. Наше правительство находится под натиском американской пропаганды. В Италии больше 100 американских баз. Вся страна под американскими базами. И даже если кто-то захочет подняться против, то это быстро подавится. Потому что мы как марионетки. Вся Европа находится под Америкой. Хоть у нас и демократия, но у нас нет свободы слова. Григорий Азаренок:

Вот у них демократия, но нет свободы слова абсолютно никакой. Мы знаем, что журналистов убивают фактически там. И коррупционеры, и бандиты, и по политическим мотивам. Поэтому тут это действительно, особенно в такой прекрасной стране как Италия. Данте в гробу переворачивается, если честно, от того, что сейчас происходит. Больше 100 американских баз. Они нам еще какие-то претензии предъявляют.