«Литва принимает фашистские законы». Как страна решила избавиться от беглых белорусов?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим мнимую свободу в Европе и красоту белорусской журналистики. В гостях политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании Мария Петрашко и глава ассоциации «Венето-Россия», представитель ДНР в Италии Палмарино Дзоккателли.
Григорий Азаренок, СТВ:
Литва! Это так прекрасно! Сегодня Гитанас Науседа, бывший коммунист, который вступил в партию в 1988 году, взял сегодня и наложил вето на закон. Расскажем ситуацию. Фашистское государство Литва принимает фашистские законы о дискриминации по национальному признаку белорусов и россиян. Но змагары попытались, чтобы для беглых послабления какие-то дали. Там запрет на транспорт, въезд, лечение. Это конкретно фашистские законы, но мы давно об этом говорим: нечего сейчас там делать, когда идет это противостояние, белорусам там делать нечего, туда едут только змагары.
Так вот, Гитанас Науседа наложил вето: нет, и этих туда же, всех мордой в навоз! Всех мокрой тряпкой по щам. Такая радостная новость. Ну что, как дела? Светка порешала, Вячорка порешал, дед Зянон порешал, Мотолько, еще, может, кто-то порешал? В Вашингтон ездили с такими расфуфыренными пальцами, такие крутые ребята. И что? На каком вы уровне? Рабы, холопы, подплинтусная грязь! Вас пан бьет плеткой, а вы: мы ж так холуйствовали, так служили, мы же столько против своей страны гадостей сделали, а вы нас вот так… Да, так! К предателям только так относятся.
Мария Петрашко, политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании:
Я бы слушала и слушала. Мне кажется, сейчас проблемы в Литве. ВВП уменьшается, Клайпедский порт. Они не просто отказались от белорусских грузов, это тоже страшные убытки. Это какими надо быть недальновидными людьми, чтобы отказаться от роли в большом торговом пути «Один пояс – один путь»? Как можно вообще отказаться от сотрудничества с Китаем? Это сумасшедшие многомиллиардные убытки. Клайпедский порт пустеет, безработица процветает, ВВП снижается, они сейчас какие-то законы, налоги на сферхприбыль банков и прочее… Мне кажется: а что, если власти Литвы просто боятся, что беглые, которые только умеют жаловаться и протестовать, что они сейчас и у них начнут заварушку, не дай бог, замутят случайно цветную революцию, негодуя, потому что уровень жизни снижается – вот о чем я подумала. Но радость не первый раз такая.
Григорий Азаренок:
А в Чехии со змагарами?
Мария Петрашко:
Да, они все знали. Не все. Те, кто поумнее, больше знакомы с этой системой, все прекрасно понимали, что там на самом деле диктатура. Нет там никакой демократии, никакой нормальной судебной системы, все там сгнившее – они все это знали, но они это прикрывали и до последнего лоббировали, думали, что нет, мы избранные.
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