«Литва принимает фашистские законы». Как страна решила избавиться от беглых белорусов?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим мнимую свободу в Европе и красоту белорусской журналистики. В гостях политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании Мария Петрашко и глава ассоциации «Венето-Россия», представитель ДНР в Италии Палмарино Дзоккателли.

Григорий Азаренок, СТВ:

Литва! Это так прекрасно! Сегодня Гитанас Науседа, бывший коммунист, который вступил в партию в 1988 году, взял сегодня и наложил вето на закон. Расскажем ситуацию. Фашистское государство Литва принимает фашистские законы о дискриминации по национальному признаку белорусов и россиян. Но змагары попытались, чтобы для беглых послабления какие-то дали. Там запрет на транспорт, въезд, лечение. Это конкретно фашистские законы, но мы давно об этом говорим: нечего сейчас там делать, когда идет это противостояние, белорусам там делать нечего, туда едут только змагары.

Так вот, Гитанас Науседа наложил вето: нет, и этих туда же, всех мордой в навоз! Всех мокрой тряпкой по щам. Такая радостная новость. Ну что, как дела? Светка порешала, Вячорка порешал, дед Зянон порешал, Мотолько, еще, может, кто-то порешал? В Вашингтон ездили с такими расфуфыренными пальцами, такие крутые ребята. И что? На каком вы уровне? Рабы, холопы, подплинтусная грязь! Вас пан бьет плеткой, а вы: мы ж так холуйствовали, так служили, мы же столько против своей страны гадостей сделали, а вы нас вот так… Да, так! К предателям только так относятся.