«Мы готовы к сотрудничеству». Минск и Санкт-Петербург обменяются опытом в сфере медицинского туризма

Новости Беларуси. Минск и Санкт-Петербург будут совместно развивать медицинский туризм и повышать квалификацию специалистов. Делегация из Северной столицы России посетила Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сегодня это один из крупнейших в Восточной Европе и первый в СНГ медицинский центр по количеству пересадок органов. Здесь проводят уникальные операции по трансплантации сердца, печени, почки, легких и костного мозга. В ходе визита прошла экскурсия по клиническим отделениям, гибридным операционным. Гости ознакомились с новейшим медоборудованием и научными разработками. Обе стороны обменялись практическим опытом.

Валерий Стрижелецкий, главный врач городской больницы Святого Георгия (Санкт-Петербург):

Мы представляем крупные медицинские учреждения Санкт-Петербурга, хотим получить тот опыт, который используют наши белорусские коллеги, и в свою очередь, если появится интерес, поделиться своим опытом, результатами, которыми располагаем. Мы готовы к сотрудничеству. Прежде всего это, наверное, обучение специалистов как среднего медицинского звена, так и врачей на рабочих местах.

Эмилия Мезина, заместитель директора МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

Есть те направления, которые мы развиваем, и развиваются они в Петербурге. Это и трансплантация – основное наше направление деятельности, хирургия (пластическая, нейрохирургия), неврология. Подписаны меморандумы о сотрудничестве. Это партнерство в клинической, практической деятельности, в сфере образовательных услуг.