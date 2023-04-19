Такого в истории Беларуси ещё не было. Медики оршанской больницы получили одну из самых престижных наград в здравоохранении

Новости Беларуси. Семь медицинских работников оршанской больницы впервые в истории нашей страны получили медали «Сестра милосердия Екатерина Бакунина». Это одна из престижных наград в здравоохранении, основанная одноименным фондом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Екатерина Бакунина – личность легендарная. Во время Крымской и Русско-турецкой войн она организовывала медпомощь солдатам. Чем и спасла тысячи жизней. Помогали ей в этом сестры милосердия. По сути, основоположником такой деятельности Екатерина Бакунина и считается. Получить медаль Бакуниной – событие знаковое. С белорусскими обладателями наград встретился Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент:

Первые медали общественного признания «Сестра милосердия Екатерина Бакунина» были вручены в 2011 году. Сегодня в списке обладателей более 300 медсестер и сестер милосердия из разных регионов России и Армении. Теперь почетный статус и у оршанских медиков.

Вот эта медаль и удостоверение. Медаль «Сестра милосердия Екатерина Бакунина».

Светлана Исакова – главная медсестра Оршанской городской больницы имени Семашко. Ее главная награда – на самом видном месте. В медицине женщина уже почти 40 лет. Несмотря на ответственный пост, не было и в мыслях свернуть с пути помощи. В ее профессиональные обязанности входит несколько десятков пунктов. На главный прописан в сердце – помогать человеку.

Низкий поклон, что наша страны медицинские учреждения и таких воспитала людей. Спасибо вам, с большим уважением и низким поклоном. «Проявление нравственных и душевных качеств, превышающих положенные профессиональные обязанности» – одно из важнейших условий представления к медали. Учтен и опыт работы – не менее 20 лет. Наверное, потому и девиз награды – «Долг. Подвиг. Милосердие».

Светлана Исакова главная медсестра Оршанской городской больницы № 1 им. Семашко:

Эта награда не моя, это награда всего коллектива. Ведь в медицине работать одному невозможно. Это работа командная. Работа медсестры, работа врача, работа санитарочки.

За год в оршанскую больницу обращаются около 20 тысяч пациентов. Несмотря на то, что учреждение оборудовано современными аппаратами, пока не дотронется рука человека, помощь они не окажут. Уверена в этом и старшая медсестра – анестезиолог Наталья Грибоедова. Она работает в отделении анестезиологии и реанимации. Здесь как нигде видится грань между жизнью и смертью.

Наталья Грибоедова, старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации Оршанской городской больницы № 1 им. Семашко:

Это гордость, какие-то приятные моменты, что твой труд оценили, что нас заметили. Но это не только нас двоих.