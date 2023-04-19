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Такого в истории Беларуси ещё не было. Медики оршанской больницы получили одну из самых престижных наград в здравоохранении

19 апреля 2023 17:39
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Новости Беларуси. Семь медицинских работников оршанской больницы впервые в истории нашей страны получили медали «Сестра милосердия Екатерина Бакунина». Это одна из престижных наград в здравоохранении, основанная одноименным фондом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Бакунина – личность легендарная. Во время Крымской и Русско-турецкой войн она организовывала медпомощь солдатам. Чем и спасла тысячи жизней. Помогали ей в этом сестры милосердия. По сути, основоположником такой деятельности Екатерина Бакунина и считается. Получить медаль Бакуниной – событие знаковое.

С белорусскими обладателями наград встретился Виктор Пралич.

Такого в истории Беларуси ещё не было. Медики оршанской больницы получили одну из самых престижных наград в здравоохранении-1

Виктор Пралич, корреспондент:
Первые медали общественного признания «Сестра милосердия Екатерина Бакунина» были вручены в 2011 году. Сегодня в списке обладателей более 300 медсестер и сестер милосердия из разных регионов России и Армении. Теперь почетный статус и у оршанских медиков.

Такого в истории Беларуси ещё не было. Медики оршанской больницы получили одну из самых престижных наград в здравоохранении-4

Вот эта медаль и удостоверение. Медаль «Сестра милосердия Екатерина Бакунина».

Такого в истории Беларуси ещё не было. Медики оршанской больницы получили одну из самых престижных наград в здравоохранении-7

Светлана Исакова – главная медсестра Оршанской городской больницы имени Семашко. Ее главная награда – на самом видном месте. В медицине женщина уже почти 40 лет. Несмотря на ответственный пост, не было и в мыслях свернуть с пути помощи. В ее профессиональные обязанности входит несколько десятков пунктов. На главный прописан в сердце – помогать человеку.

Такого в истории Беларуси ещё не было. Медики оршанской больницы получили одну из самых престижных наград в здравоохранении-10

Низкий поклон, что наша страны медицинские учреждения и таких воспитала людей. Спасибо вам, с большим уважением и низким поклоном.

«Проявление нравственных и душевных качеств, превышающих положенные профессиональные обязанности» – одно из важнейших условий представления к медали. Учтен и опыт работы – не менее 20 лет. Наверное, потому и девиз награды – «Долг. Подвиг. Милосердие».

Такого в истории Беларуси ещё не было. Медики оршанской больницы получили одну из самых престижных наград в здравоохранении-13

Светлана Исакова главная медсестра Оршанской городской больницы № 1 им. Семашко:
Эта награда не моя, это награда всего коллектива. Ведь в медицине работать одному невозможно. Это работа командная. Работа медсестры, работа врача, работа санитарочки.

Такого в истории Беларуси ещё не было. Медики оршанской больницы получили одну из самых престижных наград в здравоохранении-16

За год в оршанскую больницу обращаются около 20 тысяч пациентов. Несмотря на то, что учреждение оборудовано современными аппаратами, пока не дотронется рука человека, помощь они не окажут. Уверена в этом и старшая медсестра – анестезиолог Наталья Грибоедова. Она работает в отделении анестезиологии и реанимации. Здесь как нигде видится грань между жизнью и смертью.

Такого в истории Беларуси ещё не было. Медики оршанской больницы получили одну из самых престижных наград в здравоохранении-19

Наталья Грибоедова, старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации Оршанской городской больницы № 1 им. Семашко:
Это гордость, какие-то приятные моменты, что твой труд оценили, что нас заметили. Но это не только нас двоих.

Такого в истории Беларуси ещё не было. Медики оршанской больницы получили одну из самых престижных наград в здравоохранении-22

Сегодня работа медсестры не ограничивается помощью людям. Это постоянное усовершенствование своих навыков и передача опыта молодому поколению. От практической теории – сделать укол, до духовного – быть милосердным.

# Врачи Беларуси # общество # Виктор Пралич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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