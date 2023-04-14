Виноватого в утечке данных в США – казнить. Справедливое ли наказание? Мнение Марии Петрашко

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим мнимую свободу в Европе и красоту белорусской журналистики. В гостях политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании Мария Петрашко и глава ассоциации «Венето-Россия», представитель ДНР в Италии Палмарино Дзоккателли.

Мария Петрашко: Вот, пожалуйста. У нас бы был визг такой, я просто боюсь представить, что бы было.

Григорий Азаренок: Хлопца в красных труселях, значит, задержали, я уж прошу прощения, что под вечер такие подробности, но это так сейчас в интернете называют. Нібыта нашли того, кто слил документы Пентагона и ЦРУ. Вот по поводу этого контрнаступа и всего остального. И якобы сейчас ФБР его вычислило. Знаешь, что грозит?

Григорий Азаренок:

Так вспомни, аналогичная ситуация. Генштаб, документ, Telegram-каналы. 18 лет дали – так стоял же визг. Рохкали как я не понимаю кто. Топали ножками, слюнки подтирали. Обгадили все шаровары и так далее. Вот здесь а чего неполживые молчат? «Весна» не признала до сих пор политзаключенным? Я не понимаю.

Мария Петрашко:

С учетом того, что мы говорим о США, я бы на месте того мужчины радовалась, что его не пристрелили на месте. Потому что там эта практика: задушили, пристрелили при задержании – это вообще норма. Поэтому электрический стул – это, наверное, гуманнее даже. А у нас таких случаев я не припомню.

Григорий Азаренок:

Даже когда нас тыкают за смертную казнь, так вот, самое мучительное – это считается электрический стул. Когда человека просто жарят несколько минут на этом стуле.

Мария Петрашко:

У них, по-моему, есть еще где-то такой вид, когда человек видит, как яд капает. Они, конечно, извращенцы. В этом преуспевают.

Григорий Азаренок:

Они в этом плане, англосаксы, чудовищные извращенцы. Это только официальное. А то, что они творят в закрытых тюрьмах типа Абу-Грейба или которая у них была в Литве.