Виноватого в утечке данных в США – казнить. Справедливое ли наказание? Мнение Марии Петрашко

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим мнимую свободу в Европе и красоту белорусской журналистики. В гостях политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании Мария Петрашко и глава ассоциации «Венето-Россия», представитель ДНР в Италии Палмарино Дзоккателли.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вчера из США облетела весть весь мир.
Мария Петрашко, политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании:
Так. Какая из?
Григорий Азаренок:
Хлопца в красных труселях, значит, задержали, я уж прошу прощения, что под вечер такие подробности, но это так сейчас в интернете называют. Нібыта нашли того, кто слил документы Пентагона и ЦРУ. Вот по поводу этого контрнаступа и всего остального. И якобы сейчас ФБР его вычислило. Знаешь, что грозит?
Мария Петрашко:
Так?
Григорий Азаренок:
Электрический стул.
Мария Петрашко:
Вот, пожалуйста. У нас бы был визг такой, я просто боюсь представить, что бы было.
Григорий Азаренок:
Так вспомни, аналогичная ситуация. Генштаб, документ, Telegram-каналы. 18 лет дали – так стоял же визг. Рохкали как я не понимаю кто. Топали ножками, слюнки подтирали. Обгадили все шаровары и так далее. Вот здесь а чего неполживые молчат? «Весна» не признала до сих пор политзаключенным? Я не понимаю.
Мария Петрашко:
С учетом того, что мы говорим о США, я бы на месте того мужчины радовалась, что его не пристрелили на месте. Потому что там эта практика: задушили, пристрелили при задержании – это вообще норма. Поэтому электрический стул – это, наверное, гуманнее даже. А у нас таких случаев я не припомню.
Григорий Азаренок:
Даже когда нас тыкают за смертную казнь, так вот, самое мучительное – это считается электрический стул. Когда человека просто жарят несколько минут на этом стуле.
Мария Петрашко:
У них, по-моему, есть еще где-то такой вид, когда человек видит, как яд капает. Они, конечно, извращенцы. В этом преуспевают.
Григорий Азаренок:
Они в этом плане, англосаксы, чудовищные извращенцы. Это только официальное. А то, что они творят в закрытых тюрьмах типа Абу-Грейба или которая у них была в Литве.
Мария Петрашко:
А психологических пыток сколько? Сколько Мария Бутина та же рассказывала, у них вообще как будто бы нет презумпции невиновности. Ты еще докажи, что он виновен. Но все, уже издевательства начинаются, и очень много именно психологических. Когда свет все время горит или когда каждые 30 минут круглосуточно заходят, чтобы человек не уснул, не дай бог. Конечно, тут во всем сознаешься.
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