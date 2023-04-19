«Дети увлечены». Игорь Луцкий высказался о военно-патриотических клубах в Беларуси

Новости Беларуси. Гражданская осознанность и уважение к историческому прошлому родины. В столице прошло заседание Совета по патриотическому воспитанию населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сложных политических реалиях деятельность этой организации жизненно необходима.

Так, в нашей стране большое внимание уделено работе с подрастающим поколением. Особенно в этом направлении популярны военно-патриотические клубы, которые уже объединили сотни школьников. На занятиях ребята практикуют стрельбу из пневматики, учат строевые песни и, конечно, знакомятся с военной историей.

Милана Помогаева, воспитанница военно-патриотического клуба «Гарнизон»:

Мы научились уважению Родины, строевой подготовке, строевому шагу, строевой песне. У нас вообще много интересного. Это развивает интеллект, два – гордость за Родину. Это помогает людям понять: вот моя Родина, я ей горжусь.

Юрий Корбан, руководитель военно-патриотического клуба «Гарнизон»:

В этом году мы будем отмечать годовщину создания нашего клуба. В нем на настоящий момент 54 человека. И им в спину еще дышат по 10 человек за каждым. Потому что такую популярность он приобрел. Дети понимают, что они приходят туда не только для того, чтобы пообщаться с техникой, приобрести какие-то навыки. Они просто понимают, что это нужно – в нынешней обстановке получить вот этот заряд патриотизма и мужества.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Военно-патриотические клубы в стране работают уже давно, потому как память, наследие всегда были сферой интересов и системы образования, и государственных органов. Но организовать работу системно, наладить взаимосвязь между этими военно-патриотическими классами, клубами, на мой взгляд, – самая первая необходимая задача. Я вижу, насколько дети увлечены, вовлечены в эту историю.

В рамках заседания в Доме офицеров представили ряд патриотических выставок. Одну из основных экспозиций подготовили сотрудники Национального архива Беларуси. Здесь собраны уникальные исторические материалы о геноциде белорусов во время войны.

Маргарита Старостенко, заведующая отделом национального архива Беларуси:

Приходят к нам дети, студенты или просто школьники. Они изучают документы, знакомятся с ними. Первые их впечатления всегда: ну, пришли посмотреть. Когда они вчитываются в те строчки, когда немцы называли «салотопками» печи для сжигания людей. И рассказывают подробно, как они издевались над мирными гражданами, над детьми, над женщинами, то, конечно, абсолютно другими уходят дети из архива. И эту работу нужно проводить.