Как аграрии справляются с жатвой и выполняют поручения Лукашенко – проехались по хозяйствам страны

«Кадры решают все» – сколько раз мы повторяли эту фразу применительно к самым разным отраслям? Но в самый разгар жатвы в сельском хозяйстве это правило на 100 % определяет конечный результат. О кадрах, производственной дисциплине и ответственности на всех этапах уборочной кампании, причем ответственности абсолютно каждого – от руководителя до механизатора – накануне говорил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Откровенная максимально предметная дискуссия состоялась накануне. Во время селекторного совещания, которое объединило все регионы страны, Александр Лукашенко попросил сосредоточиться на проблемах уборочной. При этом Президент особо подчеркнул, что капризы погоды никак не могут быть оправданием неудач. Как свести риски к минимуму? А еще как удержать вес республиканского каравая? Ведь в этом году аграрии замахнулись на высокую планку – 11 миллионов тонн зерна. Репортаж Анастасии Иванниковой.

Дина Понаморчук, исполняющая обязанности заведующей производством сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:

Мы кормим порядка 150 человек в среднем. Это первое, второе, третье. То есть это салатик идет, потом первое – там или суп или борщ. И на второе – мясо и какой-то гарнирчик.

Небольшой перерыв, чтобы передохнуть и набраться сил – и за работу. Тем более с таким меню ни один настоящий мужчина голодным не останется. Эти дни для каждого механизатора – «горячая пора». Небесная канцелярия подбрасывает сюрпризы – живет по своим законам. Но опытного работника ничем не удивишь. Александр Гриневич – местный «старожил»: механизатором работает с 20 лет. И это его 35-я уборочная. Уверен: будет не менее продуктивная. Выйти намерен на 4 тысячи намолота. Тем более в этом сезоне в помощь новый комбайн.

Александр Гриневич, механизатор ОАО «Крутогорье-Петковичи»:

Обзор в нем получше. Камеры стоят. Не нужно где-то бегать, как на тех комбайнах. Все видно тебе, все камеры освечивают.

Что и говорить, уверенность в своих силах и будущих рекордах. Правда, таких грамотных механизаторов сейчас, увы, не хватает. О том самом кадровом дефиците как одной из проблем нынешней уборочной речь шла накануне, во время селекторного совещания. На связь с Дворцом Независимости вышли все регионы страны. К большому двухчасовому разговору присоединились и представители различных ведомств: от профильного до контролирующих.

Ведь уборочная – это наше общее дело, не иначе. В топе главных вопросов – готовность техники, обеспеченность топливом, работа зерносушильных комплексов, трудовая и технологическая дисциплина и, как уже отмечалось, кадры. Во время селектора подчеркнут: людей надо привлекать в том числе из городов. И всем вместе нам придется воевать – конечно, в мирном русле – за урожай-2025. Лукашенко: надо очень аккуратно подходить к проверкам, ибо загоним руководителей под плинтус.

Буквально круглосуточно сушат и здесь. На этом сельхозпредприятии в Минской области в полную силу работают пять зерносушильных комплексов: два новых, три более старого типа. Уверяют: при влажности до 20 % на новых комплексах за сутки просушить могут 200 тонн. Участвуют студенты и промышленники – как решили кадровый вопрос с механизаторами в Брестской области?

Елена Януль, заведующая зернотоком ОАО «Крутогорье-Петковичи»:

Сушилки подготавливались за месяц до начала уборочной кампании. Сейчас все хорошо функционирует. Работаем, сушим. 24 на 7 работает. Не выключаемся. Делятся с нами в хозяйстве и предварительными итогами по уборке других культур: убрано 55 % озимого ячменя. Остается еще 400 гектаров.

Юрий Климаш, директор ОАО «Крутогорье-Петковичи»:

Средняя урожайность сегодня озимого ячменя по хозяйству 55 центнеров. Есть поля, которые дают больше, есть которые меньше. Надеемся, что эта урожайность сохранится. Даже рассчитываем на то, что она увеличится. Что касается самой уборки, условия в этом году, как и посевная, как и заготовки корма, очень тяжелые.

Такая же средняя урожайность – 50 центнеров с гектара – и в целом по Дзержинскому району. Кстати, одна из особенностей нынешнего сезона в том, что убирать нужно несколько культур сразу, но аграрии оптимизма не теряют.

Илья Буйко, первый заместитель председателя Дзержинского районного исполнительного комитета:

В уборочной кампании будет задействовано 77 зерноуборочных комбайнов. Для сушки и доработки зерна будет использовано 19 зерноочистительно-сушильных комплексов, что позволит своевременно выполнить поручение главы государства в плане выполнения государственного заказа.

Эти непростые условия, конечно, видит и глава государства. Погода, а точнее, непогода, не просто мешает работе аграриев, но и добавляет дополнительных задач. Пока с небесной канцелярией, увы, договориться не удалось. Александр Лукашенко подчеркивает: расслаблять ни в коем случае нельзя, скорее наоборот – организоваться, своевременно качественно убирать урожай и досушивать. «Я такого года не видел». Лукашенко поразился нетипичной для Беларуси погоде.

Перед аграриями стоит задача собрать 11 миллионов тонн зерна. И готовность № 1 во всех регионах. В самом северном в жатве будут участвовать 950 комбайнов. Жатву планируют завершить в течение 25 дней. Параллельно с работами начинается подготовка к севу озимых. А еще ведут укос трав. К примеру, у этого сельхзозпредприятия в Докшицком районе уже сформирован хороший запас кормов – более 7 тысяч тонн трав есть.