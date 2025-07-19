Участвуют студенты и промышленники – как решили кадровый вопрос с механизаторами в Брестской области

«Кадры решают все» – сколько раз мы повторяли эту фразу применительно к самым разным отраслям? Но в самый разгар жатвы в сельском хозяйстве это правило на 100 % определяет конечный результат. О кадрах, производственной дисциплине и ответственности на всех этапах уборочной кампании, причем ответственности абсолютно каждого – от руководителя до механизатора – накануне говорил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как аграрии справляются с жатвой и выполняют поручения Лукашенко – проехались по хозяйствам страны.

По-своему к кадровому вопросу подошли в Брестской области. Хлеб здесь собирают три сотни механизаторов, в поля вышли 1 300 зерноуборочных комбайнов.

Дмитрий Городецкий, первый заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета:

Привлекаются и сами работники предприятий наших промышленных, и учащиеся наших профессионально-технических образовательных учреждений области. Мы привлекаем из разных направлений. Конечно, приятно, что у нас есть и молодежный экипажи, у нас есть и семейные экипажи – их немало. Даже до 20 человек помощников комбайнеров – это женщины.

В этом году в Брестской области острых вопросов, как подчеркнул на прошедшем селекторе глава государства, на данный момент нет. Впрочем, это приятная закономерность. Своеобразные «аграрные лидеры», а точнее области-передовики – Брестская, Гродненская и Минская – известны всем давно. Из года в год радуют и урожайностью, и темпами уборки. Погода в этих регионах Беларуси чаще на стороне аграриев. Но и личную заинтересованность местных аграриев никто не отменял. Например, всего в Брестской области зерновых и зернобобовых культур – 330 тысяч гектаров. Пока убрали 11 % от плана. Уборка озимого ячменя уже на финише, завершается второй укос трав, 10 районов приступили к третьему. К установке новых аграрных рекордов готова и техника. В Брестском районе за это ручаются.

Михайло Долбик, первый заместитель председателя Брестского районного исполнительного комитета:

По готовности комбайнов в Брестском районе – 86 в наличии и все 100 % готовы. Сегодня 61 комбайн в поле. Сегодня на местах руководители, специалисты района, агрономы все это отслеживают, принимаются решения, исходя из потерь и влажности. И в выходные, и в будние весь световой день отслеживаем ситуацию и ведем работу.