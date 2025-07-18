Лукашенко: не должно быть проволочек и бюрократизма – конкретно, по-военному надо решать все задачи

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скажу откровенно, уровень подготовки на сегодняшний день и уровень работы вертикали власти и руководителей предприятий очень высок, гораздо выше, чем в прежние годы. Но все портят вот эти конкретные недостатки, на которые указывал председатель Комитета госконтроля и министр сельского хозяйства. Не должно быть этих мелочей. Не должно быть проволочек, бюрократизма. Конкретно, по-военному надо решать все задачи. Время, мужики, такое. Время такое, и мы его не переделаем, это время. Поэтому должно быть четко понятно, вот как у нас в Гродненской, или в Минской, или в Брестской областях не специалисты. Я это чувствовал, что как только приходит губернатор-аграрий, специалист, он начинает входить в положение на местах. А на местах руководители не дорабатывают, а мы в их положение входим. По-военному все должно быть и у специалистов, и у промышленников, и у военных. План составили, хоть умри, но сделай. Каждый день, не глядя ни на какую погоду. Поэтому контролировать в этом году будем очень принципиально, но не обижая людей. Сейчас будем смотреть, как будет на деле организована уборка урожая, но на сегодняшний день значительно лучше, чем в прошлые годы. Поэтому я не хочу тут распыляться по конкретным отдельным вопросам. Вы их видите на местах и знаете лучше, что надо сделать. Поэтому, мужики, в бой!