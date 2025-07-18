Лукашенко: «Контролируйте потери, меня это больше всего волнует, и берегите технику»

Александр Лукашенко провел большое селекторное совещание. На связь со Дворцом Независимости вышли все регионы страны. Обсуждали ход важнейшего этапа сельскохозяйственных работ, который определит вес республиканского каравая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За годы независимости АПК подняли с колен, поставили на крыло. Теперь надо шевелиться. Роль государства – стратегические проекты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Контролируйте потери, меня это больше всего волнует, и берегите технику. Она не дешевая. С будущего года вы технику получите только тогда, когда докажете комиссиям из Министерства сельского хозяйства, что у вас нормально эксплуатируется техника, которая у вас на учете, и что техническое обслуживание поставлено на уровень.

У нас безалаберное отношение, я это вижу, к мелиорированным землям. Еще раз повторяю. В итоге мы с вами все проведем в порядок. И поля красивые после мелиорации везде. Но потом то содержать надо как следует. И контроль за этим наш, государственный.

То, что мы топливом помогаем, комбайны помогаем покупать и прочее – это не государства забота. Это забота конкретных юридических лиц. Гумус, плодородие земель – это наша проблема, государственная. Поэтому жестоко спрашивайте, особенно с тех, кому вы землю передали, они плохо хозяйствуют. Ну, я думаю, губернаторы это услышали.

Лукашенко: не должно быть проволочек и бюрократизма – конкретно, по-военному надо решать все задачи.

А задача аграриев – не отрываться от земли. Как бы пафосно ни звучало, но для белорусов земля – залог благополучия. А бережное отношение к ней – сохранение национального кода. Так было всегда. А теперь еще и гарантия мира. Для того чтобы нашу землю не перепахивали гусеницы чужих танков, мы должны воевать на самом мирном поле. Хлебном.