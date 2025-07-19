Свыше 4 000 абитуриентов претендуют на зачисление в вузы Беларуси без вступительных экзаменов. Это победители международных и республиканских олимпиад, золотые и серебряные медалисты, а также обладатели дипломов колледжей с отличием, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также за последние 10 лет в 2025 году наблюдался самый большой набор на педагогические специальности. Только в БГПУ имени Максима Танка на бюджет претендуют на 600 абитуриентов больше. При этом свыше 300 человек набрали для поступления более 300 баллов. Были открыты дополнительные 400 мест для будущих учителей в БГУ. В первую очередь, на естественно-научный блок. Для них организованы соответствующие стипендии и места в общежитиях. Всего же общая цифра приема будущих педагогов – порядка 4 000 человек.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Сегодня наши не только столичные, но и региональные вузы тоже достаточно активно поработали с абитуриентами, профориентационную работу провели, потому что на 14 тысяч бюджетных мест регионального университета более чем 20 тысяч заявок от абитуриентов. И это всё говорит о том, что ту задачу, цель, которая стала перед нами, президент, мы ее выполняем.

Те ребята, которые заканчивают колледжи, они имеют возможность поступить в университеты. И сегодня больше чем 8000 мест в университетах, они предусмотрены для выпускников колледжа, которые поступают на сокращенную форму получения образования. И из них 1,6 тысячи – краснодипломники.

Каждый третий абитуриент в 2025 году воспользовался сервисом электронной очереди. Это упростило подачу документов и позволило облегчить работу комиссий.