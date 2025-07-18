Лукашенко поручил милиции проверить готовность комбайнов: надо тактично к этому вопросу подойти
«Лучше убирать хлеб, чем воевать» – эту фразу, в которой «читается» и суть нашей миролюбивой политики, и наша идеология, и наша, если хотите, народная мудрость – вот эту фразу 18 июля произнес Президент, обращаясь ко всем, кто причастен к главному на данный момент – уборочной кампании.
Александр Лукашенко провел большое селекторное совещание. На связь с Дворцом Независимости вышли все регионы страны. Обсуждали откровенно, без прикрас и сосредоточившись на конкретных проблемах ход важнейшего этапа сельскохозяйственных работ, который определит вес республиканского каравая.
Самая важная тема – кадровый дефицит. Характерен всем областям. Везде решают по-своему рациональный выход – в передвижных отрядах. Нестандартное решение кадрового спроса есть у губернатора Гомельской области. На комплексах – трудовые мигранты. Президенту губернатор доложил во время недавней рабочей поездки в Гомельскую область.
«Договор нарушил – до свидания». Лукашенко вернулся к теме трудовых мигрантов.
А комбайнером быть выгоднее, чем дальнобойщиком.
Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:
В этом году разрешено – в 17 лет получили права на более сложную технику и прошли подготовку учащиеся ссузов. Их сегодня привлечено 78 человек, которые будут работать комбайнерами и помощниками. Мы приняли решение, что механизаторы не должны прийти туда из сельхозпродприятий. Пришли с разных организаций, в том числе и дальнобойщики. Зарплата там не менее трех тысяч рублей.
Комбайны – производство, эксплуатация и покупка. Второй момент двухчасового сектора.
Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Для проведения работ по уборке урожая зерновых, зерновобобовых культур в сельхозорганизациях республики имеется 7 тысяч зерноуборочных комбайнов. Их готовность на сегодня составляет 97%.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это 7 тысяч, которые стоят в бухгалтерии на учете, так?
Юрий Горлов:
Да, все комбайны, которые будут принимать участие в уборке зерновых культур.
Александр Лукашенко:
Нет, они не будут никогда принимать – все эти комбайны – участие в уборке. Слушайте, я же земной человек. По стране из 7 тысяч все не будут.
Юрий Горлов:
Да, потому что часть комбайнов будет в ремонте, в текущем ремонте. Часть комбайнов, которые выходят из строя. Правильно вы говорите, это те, которые стоят на учете.
Александр Лукашенко:
Я думаю, наша милиция сверит эти данные при прохождении техосмотра. Техосмотр делаем, посмотрели в бухгалтерии, сколько в хозяйстве комбайнов, на линейке готовность столько, минус два комбайна – где они. Я думаю, вы мне это доложите точнее, чем министр сельского хозяйства. Но тоже аккуратно, тщательно подходя к тем проблемам, которые решаются в районе или в конкретном хозяйстве. Не просто пришел, увидел там, с налету по голове настучал механизатору, он голову опустил и пошел. Аккуратно надо, тактично к этому вопросу подойти и посмотреть, сколько там у нас комбайнов.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Товарищ Президент, мы фактически проверяем. Есть, действительно, где шестеренки не хватает, а есть, где видно, что там одна рама стоит. И этот комбайн никогда не поедет. Поэтому вот такая статистика есть, и я полностью согласен.
Александр Лукашенко:
Именно так должно быть.
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