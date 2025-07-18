Лукашенко поручил милиции проверить готовность комбайнов: надо тактично к этому вопросу подойти

«Лучше убирать хлеб, чем воевать» – эту фразу, в которой «читается» и суть нашей миролюбивой политики, и наша идеология, и наша, если хотите, народная мудрость – вот эту фразу 18 июля произнес Президент, обращаясь ко всем, кто причастен к главному на данный момент – уборочной кампании. Александр Лукашенко провел большое селекторное совещание. На связь с Дворцом Независимости вышли все регионы страны. Обсуждали откровенно, без прикрас и сосредоточившись на конкретных проблемах ход важнейшего этапа сельскохозяйственных работ, который определит вес республиканского каравая.

Самая важная тема – кадровый дефицит. Характерен всем областям. Везде решают по-своему рациональный выход – в передвижных отрядах. Нестандартное решение кадрового спроса есть у губернатора Гомельской области. На комплексах – трудовые мигранты. Президенту губернатор доложил во время недавней рабочей поездки в Гомельскую область. «Договор нарушил – до свидания». Лукашенко вернулся к теме трудовых мигрантов.

А комбайнером быть выгоднее, чем дальнобойщиком.

Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

В этом году разрешено – в 17 лет получили права на более сложную технику и прошли подготовку учащиеся ссузов. Их сегодня привлечено 78 человек, которые будут работать комбайнерами и помощниками. Мы приняли решение, что механизаторы не должны прийти туда из сельхозпродприятий. Пришли с разных организаций, в том числе и дальнобойщики. Зарплата там не менее трех тысяч рублей. Комбайны – производство, эксплуатация и покупка. Второй момент двухчасового сектора.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Для проведения работ по уборке урожая зерновых, зерновобобовых культур в сельхозорганизациях республики имеется 7 тысяч зерноуборочных комбайнов. Их готовность на сегодня составляет 97%. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это 7 тысяч, которые стоят в бухгалтерии на учете, так? Юрий Горлов:

Да, все комбайны, которые будут принимать участие в уборке зерновых культур. Александр Лукашенко:

Нет, они не будут никогда принимать – все эти комбайны – участие в уборке. Слушайте, я же земной человек. По стране из 7 тысяч все не будут. Юрий Горлов:

Да, потому что часть комбайнов будет в ремонте, в текущем ремонте. Часть комбайнов, которые выходят из строя. Правильно вы говорите, это те, которые стоят на учете.