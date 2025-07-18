Лукашенко: надо очень аккуратно подходить к проверкам, ибо загоним руководителей под плинтус

«Лучше убирать хлеб, чем воевать» – эту фразу, в которой «читается» и суть нашей миролюбивой политики, и наша идеология, и наша, если хотите, народная мудрость – вот эту фразу 18 июля произнес Президент, обращаясь ко всем, кто причастен к главному на данный момент – уборочной кампании.

Словесную эпопею разоблачений прервал Президент. Нужны не кричащие факты, с ними разберутся, а именно конкретика и предложения по устранению недочетов. Впрочем, это касается работы всех отраслей, чтобы, процеживая комара, не проглотить верблюда.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В 25-й раз повторю, почему я так серьезно к экономике отношусь сегодня. Если мы не хотим воевать, давайте будем работать. Давайте будем воевать в мирном труде, убирая хлеб и так далее. Да, тяжело, да, сложно. Когда было легко?

То, что не хватает механизаторов – ну так надо разобраться. У нас, кстати, все уполномоченные сидят. Почему не хватает механизаторов? Мы же ведь договаривались! Что такое 300 человек на страну? Ничего. Вот надо к ответственности привлечь того, кто виноват. Не огулом всех там обвинять, а кто виноват – почему не сделано. А если копнуть хорошенько, так, может, где-то и ваши ошиблись люди там.

То есть надо очень аккуратно к этим проверкам подходить. Ибо мы руководителей нижестоящих органов загоним под плинтус, и они будут молчать. И будут прятать, чтобы не попасть под необъективную критику.

Все должно быть честно и объективно. Все должно быть справедливо. То, что они не дорабатывают, я с этим согласен – объяснить погодой это нельзя. Погода не бывает плохой. Поэтому я вас прошу и передать Комитету госконтроля, работникам нашим на местах, чтобы они были очень аккуратными. Не надо ходить, рвать на себе рубашку и кричать, что я тут главный начальник. Главный начальник – руководитель района, области, города. Все остальные должны работать впристежку.

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