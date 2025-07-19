В Беларуси завершается приём документов на бюджет в сельскохозяйственных и силовых вузах

Завершается и вступительная кампания на бюджетную форму обучения в сельскохозяйственных и силовых вузах. Желающих подать документы на востребованные государством специальности немало, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многолюдно 19 июля и в Белорусском государственном аграрном техническом университете. Наибольший спрос отмечен на такие направления, как агробизнес, а также сервис-инженеринг сельскохозяйственной техники и оборудования. Много среди абитуриентов и выпускников агроклассов. Пользуется спросом и целевое направление. Для абитуриентов и их родителей задействован дополнительный аудиторный фонд, привлечены опытные и квалифицированные работники приемных комиссий.

Диана Флерко: Я решила поступать в БГТУ на специальность охраны труда. Хочу быть инженером охраны труда на производстве. Я считаю, это довольно интересная профессия.

Виктор Ловкис, декан агромеханического факультета Белорусского государственного аграрного технического университета:

В БГАТУ приемная кампания идет успешно. Мы активно работали для того, чтобы достичь таких результатов, и посещали области, школы, работали непосредственно с агроклассами, что позволило в этом году успешно завершать приемную кампанию.

Доступ в корпуса, где принимаются документы, завершится в 18:00. На первый курс в университет зачислят 465 человек, 433 – на специальности аграрной направленности. Напомним, зачисление на обучение за счет бюджетных средств в вузах Беларуси завершится 27 июля.