«Я такого года не видел». Лукашенко поразился нетипичной для Беларуси погоде

Александр Лукашенко провел большое селекторное совещание. На связь с Дворцом Независимости вышли все регионы страны. Обсуждали ход важнейшего этапа сельскохозяйственных работ, который определит вес республиканского каравая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко озвучил, какой урожай зерна планируют собрать в 2025 году.

Чтобы вырастить урожай, надо год. А потерять можно за несколько дней. Особенно в этом году. Зерно надо досушивать. Метеорологические сводки напоминают фронтовые. Ливни, шквалистый ветер. В итоге полегание посевов, вегетация сорняков, прорастание зерен. В принципе, так всегда в Беларуси. То зальет, то затопит. Президент ситуацию прогнозировал и требует: шевелиться надо без оглядки на погоду.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вижу, что непросто. Я такого года не видел, чтобы морозы давили, еще чего-то, а потом залило все. Хотя я вас предупреждал весной. По природе все сбалансировано. Если была без осадков зима, а снега почти не было, будет заливать летом. Вот оно и происходит. Но это все равно, это предположение. Но нельзя потерять, и хлеба хорошие у нас на полях. Надо организоваться. На этой и следующей неделе будет еще мазня такая с погодой. Потом она устаканится, нутром чую. Но это опять предположение. Ждать нельзя. Главная цифра этого сельскохозяйственного года – вес каравая. Все другие – для специалистов.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

По оценкам специалистов и ученых, ожидаемый валовый сбор в бункерном весе зерновых и зернобобовых с кукурузой в сельскохозяйственных организациях республики ожидается порядка 9,7 миллиона тонн, что выше уровня прошлого года на полмиллиона тонн. С учетом ожидаемого валового сбора рапса в объеме 900 тысяч тонн, общий валовый сбор в бункерном весе ожидается на уровне 10,7 миллиона тонн, что на 300 тысяч тонн больше уровня 2024 года.