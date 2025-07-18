«Я такого года не видел». Лукашенко поразился нетипичной для Беларуси погоде
Александр Лукашенко провел большое селекторное совещание. На связь с Дворцом Независимости вышли все регионы страны. Обсуждали ход важнейшего этапа сельскохозяйственных работ, который определит вес республиканского каравая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко озвучил, какой урожай зерна планируют собрать в 2025 году.
Чтобы вырастить урожай, надо год. А потерять можно за несколько дней. Особенно в этом году. Зерно надо досушивать. Метеорологические сводки напоминают фронтовые. Ливни, шквалистый ветер. В итоге полегание посевов, вегетация сорняков, прорастание зерен. В принципе, так всегда в Беларуси. То зальет, то затопит. Президент ситуацию прогнозировал и требует: шевелиться надо без оглядки на погоду.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я вижу, что непросто. Я такого года не видел, чтобы морозы давили, еще чего-то, а потом залило все. Хотя я вас предупреждал весной. По природе все сбалансировано. Если была без осадков зима, а снега почти не было, будет заливать летом. Вот оно и происходит. Но это все равно, это предположение.
Но нельзя потерять, и хлеба хорошие у нас на полях. Надо организоваться. На этой и следующей неделе будет еще мазня такая с погодой. Потом она устаканится, нутром чую. Но это опять предположение. Ждать нельзя.
Главная цифра этого сельскохозяйственного года – вес каравая. Все другие – для специалистов.
Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
По оценкам специалистов и ученых, ожидаемый валовый сбор в бункерном весе зерновых и зернобобовых с кукурузой в сельскохозяйственных организациях республики ожидается порядка 9,7 миллиона тонн, что выше уровня прошлого года на полмиллиона тонн.
С учетом ожидаемого валового сбора рапса в объеме 900 тысяч тонн, общий валовый сбор в бункерном весе ожидается на уровне 10,7 миллиона тонн, что на 300 тысяч тонн больше уровня 2024 года.
Александр Лукашенко:
Сегодня, по прошествии нескольких дней, что мы убираем по всей стране, вы уверены, что столько соберем?
– Конечно, такой прогноз делать очень, наверное, преждевременно.
– Короче, не знаете, не забалтывайте проблему. Вы над этим не думали, не знаете, ответить на это не можете. Я считаю, что мы 11 миллионов не получим, исходя из всех факторов. Вы не знаете. Хорошо, пошли дальше. Не надо тут рассказывать мне. Сейчас дойдете до погоды, еще чего-то, это я вижу. Но вы как министр должны чувствовать: да или нет.
– Как минимум мы прошлый год возьмем, больше возьмем прошлого года, это однозначно. Колосовых культур возьмем на полмиллиона больше.
– Ответа вы не знаете, так и скажите, всякое может быть. Министр над этим не думал, ну что поделаешь.